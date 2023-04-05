https://ria.ru/20230405/gvineya-1863248942.html

Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин

Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин

Россия укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, в том числе по энергетике и в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:07

2023-04-05T16:07

2023-04-05T16:07

россия

экваториальная гвинея

владимир путин

африка

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, в том числе по энергетике и в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что между РФ и Экваториальной Гвинеей поддерживаются "полезные контакты по вопросам, касающимся на мировых энергетических рынках", в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках форума стран-экспортеров газа. Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.

https://ria.ru/20230405/afrika-1863245402.html

россия

экваториальная гвинея

африка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, экваториальная гвинея, владимир путин, африка, в мире