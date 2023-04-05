https://ria.ru/20230405/gvineya-1863248942.html
Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин
Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин
Россия укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, в том числе по энергетике и в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:07
2023-04-05T16:07
2023-04-05T16:07
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экваториальная гвинея
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, в том числе по энергетике и в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что между РФ и Экваториальной Гвинеей поддерживаются "полезные контакты по вопросам, касающимся на мировых энергетических рынках", в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках форума стран-экспортеров газа. Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экваториальная гвинея, владимир путин, африка, в мире
Россия, Экваториальная Гвинея, Владимир Путин, Африка, В мире
Россия укрепляет сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, заявил Путин
Путин: Россия укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия укрепляет взаимовыгодное сотрудничество с Экваториальной Гвинеей, в том числе по энергетике и в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Советский Союз первым признал независимость и суверенитет Республики Экваториальная Гвинея. И сейчас между нашими странами укрепляется взаимовыгодное сотрудничество по таким направлениям, как геологоразведка, совместная добыча и переработка углеводородов, электроэнергетика", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Глава государства добавил, что между РФ и Экваториальной Гвинеей поддерживаются "полезные контакты по вопросам, касающимся на мировых энергетических рынках", в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках форума стран-экспортеров газа.
Церемония вручения верительных грамот традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвуют 17 вновь прибывших послов - ЕС, США, Дания, Парагвай, Норвегия, Экваториальная Гвинея, Оман, Сирия, Северная Македония, Бруней-Даруссалам, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Ирак, Камбоджа, Гвинея.
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