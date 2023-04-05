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СМИ: бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военных - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 05.04.2023 (обновлено: 23:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/gvardiya-1863336091.html
СМИ: бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военных
СМИ: бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военных - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военных
Бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военнослужащих, сообщило агентство Reuters. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:33
2023-04-05T23:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
игорь клименко
владимир путин
оон
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военнослужащих, сообщило агентство Reuters. "Стальная граница" - одна из восьми новых штурмовых бригад", - говорится в материале агентства. Сообщается, что бригады общей численностью в 40 тысяч солдат Украина хочет использовать в ходе контрнаступления против российских вооруженных сил "в ближайшие недели или месяцы". Журналисты агентства пообщались с одним из добровольцев "гвардии", переводчиком по профессии, не имеющим боевого опыта, он заявил, что набору добровольцев помогла обширная рекламная компания и запоминающиеся названия подразделений. Кроме того, не предъявляется строгих требований к добровольцам: наличие боевого опыта не обязательно, в "гвардию" принимают и женщин. Глава МВД Украины Игорь Клименко в конце марта заявил, что восемь бригад "Гвардии наступления" МВД Украины сформированы и готовы к активным наступательным действиям. Ранее министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Предполагалось, проект "гвардии" объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений: "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"* - и два новых. Была создана бригада государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовая бригада нацполиции "Ярость". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html
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россия, украина, игорь клименко, владимир путин, оон, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Игорь Клименко, Владимир Путин, ООН, Донецкая Народная Республика, В мире
СМИ: бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военных

Reuters: бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Бригады украинской "Гвардии наступления" насчитывают 40 тысяч военнослужащих, сообщило агентство Reuters.
"Стальная граница" - одна из восьми новых штурмовых бригад", - говорится в материале агентства. Сообщается, что бригады общей численностью в 40 тысяч солдат Украина хочет использовать в ходе контрнаступления против российских вооруженных сил "в ближайшие недели или месяцы".
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Журналисты агентства пообщались с одним из добровольцев "гвардии", переводчиком по профессии, не имеющим боевого опыта, он заявил, что набору добровольцев помогла обширная рекламная компания и запоминающиеся названия подразделений. Кроме того, не предъявляется строгих требований к добровольцам: наличие боевого опыта не обязательно, в "гвардию" принимают и женщин.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в конце марта заявил, что восемь бригад "Гвардии наступления" МВД Украины сформированы и готовы к активным наступательным действиям. Ранее министерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата Крыма и Донбасса. Предполагалось, проект "гвардии" объединит в структуре МВД шесть действующих подразделений: "Ураган", "Красная калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и "Азов"* - и два новых. Была создана бригада государственной пограничной службы "Стальная граница" и штурмовая бригада нацполиции "Ярость".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
После начала спецоперации киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
Украиной правит вооруженная богема
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаИгорь КлименкоВладимир ПутинООНДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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