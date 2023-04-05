https://ria.ru/20230405/grossi-1863156542.html

Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками

Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками - РИА Новости, 05.04.2023

Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:28

2023-04-05T12:28

2023-04-05T12:35

калининград

магатэ

рафаэль гросси

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции.Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230404/grossi-1862815496.html

калининград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининград, магатэ, рафаэль гросси, в мире