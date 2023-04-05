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Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками - РИА Новости, 05.04.2023
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12:28 05.04.2023 (обновлено: 12:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/grossi-1863156542.html
Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками
Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками - РИА Новости, 05.04.2023
Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:28
2023-04-05T12:35
калининград
магатэ
рафаэль гросси
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции.Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской АЭС.
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калининград, магатэ, рафаэль гросси, в мире
Калининград, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, В мире
Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что продолжает усилия по вопросу защиты Запорожской АЭС

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции.
«

"Я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств сегодня в Калининграде. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил острую необходимость достичь этой жизненно важной цели, которая отвечает интересам всех сторон", - написал Гросси.

Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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КалининградМАГАТЭРафаэль ГроссиВ мире
 
 
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