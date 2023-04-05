Глава МАГАТЭ встретился в Калининграде с российскими чиновниками
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что продолжает усилия по вопросу защиты Запорожской АЭС
© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в Twitter, что встретился в Калининграде с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств, продолжает усилия в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции.
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"Я встретился с высокопоставленными чиновниками из нескольких российских ведомств сегодня в Калининграде. Я продолжаю свои усилия по защите Запорожской атомной электростанции. Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил острую необходимость достичь этой жизненно важной цели, которая отвечает интересам всех сторон", - написал Гросси.
Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси в среду посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской АЭС.