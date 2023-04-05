В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации
В Удмуртии создадут филиал госфонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов СВО
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов специальной военной операции создадут в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества".
"Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил о создании в Удмуртии филиала специального Государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, семьям погибших военнослужащих",- сообщает пресс-служба главы республики.
В пресс-службе отметили, что Бречалов поручил правительству Удмуртии принять все необходимые меры для выполнения задач фонда, которые обозначил президент.
"Мы уже приступили к его созданию. Председателем правительства республики подписано соответствующее распоряжение, сформирована межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Сейчас рассматриваются варианты помещений для размещения филиала фонда в Ижевске. Работу планируется организовать по принципу "одного окна" для предоставления социальной, юридической, медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, услуг адаптации и реабилитации", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Татьяны Чураковой.
Сейчас в городах и районах республики идёт подбор кадрового состава филиала фонда – кандидатов для назначения социальными координаторами. Открытие филиала фонда в Ижевске запланировано на начало лета, добавили в пресс-службе.
"В Удмуртии наработан значительный практический опыт помощи участникам СВО и членам их семей: действует комплексная система поддержки этих категорий граждан, обеспечивается адресный подход к решению их вопросов. Региональное отделение "Единой России" и волонтеры инициируют проекты, активно участвуют в благотворительных акциях по организации помощи и сбору гуманитарных грузов для наших воинов и их семей", - говорится в сообщении.