https://ria.ru/20230405/gosfond-1863298834.html

В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации

В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023

В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации

Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов специальной военной операции создадут в Удмуртии, сообщил глава... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:23

2023-04-05T18:23

2023-04-05T18:23

удмуртская республика

россия

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 5 апр - РИА Новости. Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов специальной военной операции создадут в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества". "Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил о создании в Удмуртии филиала специального Государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, семьям погибших военнослужащих",- сообщает пресс-служба главы республики. В пресс-службе отметили, что Бречалов поручил правительству Удмуртии принять все необходимые меры для выполнения задач фонда, которые обозначил президент. "Мы уже приступили к его созданию. Председателем правительства республики подписано соответствующее распоряжение, сформирована межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Сейчас рассматриваются варианты помещений для размещения филиала фонда в Ижевске. Работу планируется организовать по принципу "одного окна" для предоставления социальной, юридической, медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, услуг адаптации и реабилитации", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Татьяны Чураковой. Сейчас в городах и районах республики идёт подбор кадрового состава филиала фонда – кандидатов для назначения социальными координаторами. Открытие филиала фонда в Ижевске запланировано на начало лета, добавили в пресс-службе. "В Удмуртии наработан значительный практический опыт помощи участникам СВО и членам их семей: действует комплексная система поддержки этих категорий граждан, обеспечивается адресный подход к решению их вопросов. Региональное отделение "Единой России" и волонтеры инициируют проекты, активно участвуют в благотворительных акциях по организации помощи и сбору гуманитарных грузов для наших воинов и их семей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html

https://ria.ru/20230320/boytsy-1859299869.html

https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856200345.html

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удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов