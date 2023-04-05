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В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023
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Удмуртская Республика
 
18:23 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/gosfond-1863298834.html
В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации
В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023
В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации
Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов специальной военной операции создадут в Удмуртии, сообщил глава... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:23
2023-04-05T18:23
удмуртская республика
россия
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов специальной военной операции создадут в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества". "Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил о создании в Удмуртии филиала специального Государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, семьям погибших военнослужащих",- сообщает пресс-служба главы республики. В пресс-службе отметили, что Бречалов поручил правительству Удмуртии принять все необходимые меры для выполнения задач фонда, которые обозначил президент. "Мы уже приступили к его созданию. Председателем правительства республики подписано соответствующее распоряжение, сформирована межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Сейчас рассматриваются варианты помещений для размещения филиала фонда в Ижевске. Работу планируется организовать по принципу "одного окна" для предоставления социальной, юридической, медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, услуг адаптации и реабилитации", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Татьяны Чураковой. Сейчас в городах и районах республики идёт подбор кадрового состава филиала фонда – кандидатов для назначения социальными координаторами. Открытие филиала фонда в Ижевске запланировано на начало лета, добавили в пресс-службе. "В Удмуртии наработан значительный практический опыт помощи участникам СВО и членам их семей: действует комплексная система поддержки этих категорий граждан, обеспечивается адресный подход к решению их вопросов. Региональное отделение "Единой России" и волонтеры инициируют проекты, активно участвуют в благотворительных акциях по организации помощи и сбору гуманитарных грузов для наших воинов и их семей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230324/pomosch-1860303314.html
https://ria.ru/20230320/boytsy-1859299869.html
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россия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
В Удмуртии создадут филиал госфонда помощи ветеранам спецоперации

В Удмуртии создадут филиал госфонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов СВО

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЗнак Z и хэштег "Своих не бросаем"
Знак Z и хэштег Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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УФА, 5 апр - РИА Новости. Региональное отделение государственного фонда "Защитники Отечества" для поддержки ветеранов специальной военной операции создадут в Удмуртии, сообщил глава региона Александр Бречалов.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников военной операции на Украине "Защитники Отечества".
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"Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил о создании в Удмуртии филиала специального Государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам специальной военной операции, участникам боев в Донбассе, семьям погибших военнослужащих",- сообщает пресс-служба главы республики.
В пресс-службе отметили, что Бречалов поручил правительству Удмуртии принять все необходимые меры для выполнения задач фонда, которые обозначил президент.
"Мы уже приступили к его созданию. Председателем правительства республики подписано соответствующее распоряжение, сформирована межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Сейчас рассматриваются варианты помещений для размещения филиала фонда в Ижевске. Работу планируется организовать по принципу "одного окна" для предоставления социальной, юридической, медицинской и психолого-психотерапевтической помощи, услуг адаптации и реабилитации", - приводятся слова заместителя председателя правительства региона Татьяны Чураковой.
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Сейчас в городах и районах республики идёт подбор кадрового состава филиала фонда – кандидатов для назначения социальными координаторами. Открытие филиала фонда в Ижевске запланировано на начало лета, добавили в пресс-службе.
"В Удмуртии наработан значительный практический опыт помощи участникам СВО и членам их семей: действует комплексная система поддержки этих категорий граждан, обеспечивается адресный подход к решению их вопросов. Региональное отделение "Единой России" и волонтеры инициируют проекты, активно участвуют в благотворительных акциях по организации помощи и сбору гуманитарных грузов для наших воинов и их семей", - говорится в сообщении.
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