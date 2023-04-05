https://ria.ru/20230405/goroda-1863212729.html
Семь городов Вологодской области попали в список самых комфортных для жизни
Семь городов Вологодской области попали в список самых комфортных для жизни - РИА Новости, 05.04.2023
Семь городов Вологодской области попали в список самых комфортных для жизни
Семь городов Вологодской области вошли в перечень комфортных для жизни по результатам мониторинга Минстроя России за 2022 год, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:38
2023-04-05T14:38
2023-04-05T14:38
вологодская область
великий устюг
череповец
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ВОЛОГДА, 5 апр – РИА Новости. Семь городов Вологодской области вошли в перечень комфортных для жизни по результатам мониторинга Минстроя России за 2022 год, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев."Если в 2018 году, когда индекс комфорта был рассчитан впервые, таких городов нашей области было три, то в 2022 году их уже семь: Череповец, Великий Устюг, Вологда, Тотьма, Харовск, Сокол и Белозерск. Причем Череповец и Вологда заняли 12 и 19 места с 226 и 221 баллами, соответственно, из 60 в категории крупных городов", - сказал Горбачев.Великий Устюг набрал 225 баллов и занял 22 место из 223 малых городов численностью 25-50 тысяч человек. Существенно выросла в рейтинге Тотьма после проведенных работ по благоустройству набережной. Впервые попал в положительный рейтинг Белозерск, где также модернизирована набережная, сдан в эксплуатацию современный стадион.В рейтинге Минстроя каждый город-участник оценивается по 36 показателям, в числе которых жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, качество общественно-деловой и социальной инфраструктуры, общегородское хозяйство. Как отметил Горбачев, эти показатели станут основой для планов дальнейшего развития городов. Так, в Белозерске необходимо повышать качество жилого фонда, в Тотьме и Харовске недостаточно социально-досуговой инфраструктуры, а в Великом Устюге требует ремонта дорожная сеть."Преобразования будут продолжены, нам необходимо в 2023 году расширить список городов с благоприятной городской средой до восьми", - сказал Горбачев.
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великий устюг
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий устюг, череповец
Вологодская область, Великий Устюг, Череповец
ВОЛОГДА, 5 апр – РИА Новости. Семь городов Вологодской области вошли в перечень комфортных для жизни по результатам мониторинга Минстроя России за 2022 год, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев.
"Если в 2018 году, когда индекс комфорта был рассчитан впервые, таких городов нашей области было три, то в 2022 году их уже семь: Череповец
, Великий Устюг
, Вологда
, Тотьма
, Харовск
, Сокол и Белозерск
. Причем Череповец и Вологда заняли 12 и 19 места с 226 и 221 баллами, соответственно, из 60 в категории крупных городов", - сказал Горбачев.
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Великий Устюг набрал 225 баллов и занял 22 место из 223 малых городов численностью 25-50 тысяч человек. Существенно выросла в рейтинге Тотьма после проведенных работ по благоустройству набережной. Впервые попал в положительный рейтинг Белозерск, где также модернизирована набережная, сдан в эксплуатацию современный стадион.
В рейтинге Минстроя каждый город-участник оценивается по 36 показателям, в числе которых жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, качество общественно-деловой и социальной инфраструктуры, общегородское хозяйство. Как отметил Горбачев, эти показатели станут основой для планов дальнейшего развития городов. Так, в Белозерске необходимо повышать качество жилого фонда, в Тотьме и Харовске недостаточно социально-досуговой инфраструктуры, а в Великом Устюге требует ремонта дорожная сеть.
"Преобразования будут продолжены, нам необходимо в 2023 году расширить список городов с благоприятной городской средой до восьми", - сказал Горбачев.