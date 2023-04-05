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Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.04.2023
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15:01 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/gazoprovody-1863219920.html
Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"
Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.04.2023
Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"
Substack, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах "Северный поток" являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:01
2023-04-05T15:01
в мире
сша
центральное разведывательное управление (цру)
северный поток
сеймур херш
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в материале, опубликованном на странице на платформе Substack, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах "Северный поток" являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Седьмого марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Президент России назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html
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в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, сеймур херш, авария на "северных потоках", северный поток — 2
В мире, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток, Сеймур Херш, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2
Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"

Херш: ЦРУ фокусирует внимание на любых подозреваемых по "Северным потокам", кроме Байдена

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в материале, опубликованном на странице на платформе Substack, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах "Северный поток" являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
«

"Отметить многих сотрудников ЦРУ, которые сливают фальшивые истории СМИ здесь и за границей, это стало успешной попыткой сфокусировать мир на любых возможных подозреваемых, кроме того, кто казался самым логичным, - президента США", - написал Херш.

Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском
9 марта, 08:00
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Седьмого марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.
Президент России назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Реальные жертвы: кого убили террористы, взорвавшие "Северный поток"
27 марта, 08:00
 
В миреСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный потокСеймур ХершАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2
 
 
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