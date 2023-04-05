https://ria.ru/20230405/gazoprovody-1863219920.html

Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"

Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках" - РИА Новости, 05.04.2023

Херш назвал цель публикаций западных СМИ о терактах на "Северных потоках"

Substack, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах "Северный поток" являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:01

2023-04-05T15:01

2023-04-05T15:01

в мире

сша

центральное разведывательное управление (цру)

северный поток

сеймур херш

авария на "северных потоках"

северный поток — 2

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в материале, опубликованном на странице на платформе Substack, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах "Северный поток" являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Седьмого марта – через месяц после публикации Херша и спустя почти полгода после диверсии – американская газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В тот же день немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут на Украину. Как утверждалось, операция проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая, очевидно, принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.Президент России назвал полной чушью версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках". Он отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

https://ria.ru/20230327/potoki-1860411986.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, центральное разведывательное управление (цру), северный поток, сеймур херш, авария на "северных потоках", северный поток — 2