https://ria.ru/20230405/gazoprovod-1863083568.html
По "Силе Сибири" вновь пустили газ
По "Силе Сибири" вновь пустили газ - РИА Новости, 05.04.2023
По "Силе Сибири" вновь пустили газ
Прокачка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена после плановых работ, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:43
2023-04-05T09:43
2023-04-05T10:44
экономика
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сила сибири — 2
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прокачка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена после плановых работ, сообщил "Газпром" в Telegram-канале."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в публикации компании.Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены с 28 марта по 4 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров.Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, группа газ, газпром, китай, россия, сила сибири — 2
Экономика, Группа ГАЗ, Газпром, Китай, Россия, Сила Сибири — 2
По "Силе Сибири" вновь пустили газ
На газопроводе "Сила Сибири" завершили плановые работы и возобновили транспортировку газа
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Прокачка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена после плановых работ, сообщил "Газпром
" в Telegram-канале.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в публикации компании.
Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены с 28 марта по 4 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России
в Китай протяженностью около трех тысяч километров.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.
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