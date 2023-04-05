https://ria.ru/20230405/gazoprovod-1863083568.html

По "Силе Сибири" вновь пустили газ

По "Силе Сибири" вновь пустили газ - РИА Новости, 05.04.2023

По "Силе Сибири" вновь пустили газ

Прокачка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена после плановых работ, сообщил "Газпром" в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:43

2023-04-05T09:43

2023-04-05T10:44

экономика

группа газ

газпром

китай

россия

сила сибири — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576058029_0:154:3077:1884_1920x0_80_0_0_edaa62a576f1c24acbecaf8065031843.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Прокачка газа в Китай по "Силе Сибири" возобновлена после плановых работ, сообщил "Газпром" в Telegram-канале."Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", — говорится в публикации компании.Поставки газа по "Силе Сибири" были приостановлены с 28 марта по 4 апреля. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров.Первые трубопроводные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года. В 2020 году они составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза — до 10,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

https://ria.ru/20230319/gazoprovod-1858996575.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, группа газ, газпром, китай, россия, сила сибири — 2