https://ria.ru/20230405/forum-1863107216.html
Форум природной фотографии Nature Photo Talks откроется 16 апреля в Москве
Форум природной фотографии Nature Photo Talks откроется 16 апреля в Москве - РИА Новости, 05.04.2023
Форум природной фотографии Nature Photo Talks откроется 16 апреля в Москве
откроется 16 апреля в Горном институте НИТУ "МИСиС" в Москве, сообщает пресс-служба форума. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:52
2023-04-05T10:52
2023-04-05T10:52
общество
россия
природа
фотография
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks откроется 16 апреля в Горном институте НИТУ "МИСиС" в Москве, сообщает пресс-служба форума.Форум будет интересен не только начинающим и состоявшимся фотографам, но и всем любителям природы и путешествий. Его посетители узнают, в частности, как нейросети могут помочь фотографам, и что можно снять за выходные рядом с Москвой, побывают в лучших местах России, научатся снимать птиц и разберутся, какая фототехника поможет в творчестве.Перед гостями выступят опытные фотографы – победители, финалисты и члены жюри таких масштабных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других.Главным событием форума станет презентация второго тома альбома "Объекты всемирного природного наследия. Россия". В эксклюзивном издании – фотографии от 60 авторов из шести удивительных мест России, включая Командорские острова и Ергаки.Вход бесплатный при регистрации на сайте.Форум организован Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!" медиагруппы "Красный квадрат".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, природа, фотография
Общество, Россия, природа, Фотография
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости
. Крупнейший в России форум фотографии дикой природы Nature Photo Talks
откроется 16 апреля в Горном институте НИТУ "МИСиС" в Москве, сообщает пресс-служба форума.
Форум будет интересен не только начинающим и состоявшимся фотографам, но и всем любителям природы и путешествий. Его посетители узнают, в частности, как нейросети могут помочь фотографам, и что можно снять за выходные рядом с Москвой, побывают в лучших местах России, научатся снимать птиц и разберутся, какая фототехника поможет в творчестве.
Перед гостями выступят опытные фотографы – победители, финалисты и члены жюри таких масштабных фотоконкурсов, как Nature Photographer of the Year, Golden Turtle, GDT, Underwater Photographer of the Year, National Geographic Russia, Sony Awards и многих других.
Главным событием форума станет презентация второго тома альбома "Объекты всемирного природного наследия. Россия". В эксклюзивном издании – фотографии от 60 авторов из шести удивительных мест России, включая Командорские острова и Ергаки.
Вход бесплатный при регистрации на сайте.
Форум организован Nature Photo Team совместно с Союзом фотографов дикой природы и научно-познавательным проектом "Земля твоими глазами. Живи! Снимай!" медиагруппы "Красный квадрат".
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