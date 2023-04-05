https://ria.ru/20230405/fontany-1863153128.html

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют после зимы

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют после зимы - РИА Новости, 05.04.2023

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют после зимы

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ в столице промоют в среду после зимы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:20

2023-04-05T12:20

2023-04-05T12:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ в столице промоют в среду после зимы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства в среду, 5 апреля, промоют фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ в рамках подготовки к открытию сезона", - рассказали в пресс-службе.Заммэра отметил, что фонтаны представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную. "Работы займут пять дней, их выполнят специальные бригады", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что подготовка фонтанов к открытию включает целый комплекс работ. Так, позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, а гранитные поверхности промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. "Перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние фонтанов, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, струеобразующие элементы", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сезон фонтанов в Москве по традиции начнется в конце апреля и продлится до октября.

https://ria.ru/20230405/mosty-1863078422.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва