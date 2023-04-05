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Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО - РИА Новости, 05.04.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
14:41 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/fond-1863211873.html
Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО
Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО - РИА Новости, 05.04.2023
Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО
Отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО),... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:41
2023-04-05T14:41
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 5 апр – РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале заработает региональное отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в сообщении.Его открытие планируется до 1 июня этого года, уточняют власти."У нас на Ямале уже действует комплексная система поддержки ямальских военнослужащих и их семей. Главный ее принцип – индивидуальный подход к каждой семье, постоянный диалог и минимум бюрократии. Государственный фонд приведет к единому стандарту эту работу - вся поддержка сконцентрируется в одном месте. Уверен, что этот формат позволит ямальцам решать любые вопросы более продуктивно", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.В штате нового федерального ведомства на Ямале будут работать семь специалистов из числа административно-управленческого аппарата и до 65 социальных координаторов. Отбор последних уже завершен. В их число вошли ветераны СВО и члены их семей, опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России, органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания. Начать обучение соцкоординаторов планируется уже в этом месяце, уточняет пресс-служба.В региональном отделении государственного фонда будут функционировать четыре блока - социальный, медицинский, общественных проектов и служба социальных координаторов. Концепция построена таким образом, чтобы охватить все направления, по которым гражданам может понадобиться помощь.Место расположения головного офиса фонда будет определено позднее, однако социальные координаторы будут работать во всех муниципалитетах округа.Сегодня на Ямале продолжают адресно помогать участникам СВО и их семьям. В городах и районах региона за северянами закреплены координаторы из числа заместителей глав муниципальных образований, депутатов, специалистов органов соцзащиты, здравоохранения, образования и культуры. На региональном уровне работу курируют два сотрудника департамента социальной защиты населения ЯНАО, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230329/rekonstruktsiya-1861600383.html
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ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов

Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроют в ЯНАО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 5 апр – РИА Новости. Отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале заработает региональное отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в сообщении.
Его открытие планируется до 1 июня этого года, уточняют власти.
"У нас на Ямале уже действует комплексная система поддержки ямальских военнослужащих и их семей. Главный ее принцип – индивидуальный подход к каждой семье, постоянный диалог и минимум бюрократии. Государственный фонд приведет к единому стандарту эту работу - вся поддержка сконцентрируется в одном месте. Уверен, что этот формат позволит ямальцам решать любые вопросы более продуктивно", - приводятся в сообщении слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
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В штате нового федерального ведомства на Ямале будут работать семь специалистов из числа административно-управленческого аппарата и до 65 социальных координаторов. Отбор последних уже завершен. В их число вошли ветераны СВО и члены их семей, опытные волонтеры и сотрудники Социального фонда России, органов социальной защиты населения и организаций социального обслуживания. Начать обучение соцкоординаторов планируется уже в этом месяце, уточняет пресс-служба.
В региональном отделении государственного фонда будут функционировать четыре блока - социальный, медицинский, общественных проектов и служба социальных координаторов. Концепция построена таким образом, чтобы охватить все направления, по которым гражданам может понадобиться помощь.
Место расположения головного офиса фонда будет определено позднее, однако социальные координаторы будут работать во всех муниципалитетах округа.
Сегодня на Ямале продолжают адресно помогать участникам СВО и их семьям. В городах и районах региона за северянами закреплены координаторы из числа заместителей глав муниципальных образований, депутатов, специалистов органов соцзащиты, здравоохранения, образования и культуры. На региональном уровне работу курируют два сотрудника департамента социальной защиты населения ЯНАО, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий Артюхов
 
 
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