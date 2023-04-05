https://ria.ru/20230405/evpatoriya-1863081813.html

Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков

Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков - РИА Новости, 05.04.2023

Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков

В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, жителей просят сохранять спокойствие, сообщила в среду глава администрации города Елена... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:28

2023-04-05T09:28

2023-04-05T09:28

евпатория

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, жителей просят сохранять спокойствие, сообщила в среду глава администрации города Елена Демидова. "Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862635122.html

евпатория

республика крым

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евпатория, безопасность, республика крым