https://ria.ru/20230405/evpatoriya-1863081813.html
Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков
Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков - РИА Новости, 05.04.2023
Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков
В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, жителей просят сохранять спокойствие, сообщила в среду глава администрации города Елена... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:28
2023-04-05T09:28
2023-04-05T09:28
евпатория
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. В Евпатории на западном побережье Крыма пройдут учения силовиков, жителей просят сохранять спокойствие, сообщила в среду глава администрации города Елена Демидова. "Сегодня будут проходить плановые учения силовых структур. Вероятнее всего, будут слышны звуки", - написала Демидова в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230403/ucheniya-1862635122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евпатория, безопасность, республика крым
Евпатория, Безопасность, Республика Крым
Жителей Евпатории предупредили о плановых учениях силовиков
Евпаторийцев попросили сохранять спокойствие из-за плановых учений силовиков