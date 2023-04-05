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В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто - РИА Новости, 05.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:30 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863230809.html
В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто
В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто - РИА Новости, 05.04.2023
В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто
В Московской области с начала текущего года из-за нарушения правил парковки были эвакуированы почти 37 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:30
2023-04-05T15:30
новости подмосковья
красногорск
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области с начала текущего года из-за нарушения правил парковки были эвакуированы почти 37 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."В Подмосковье ежедневно проводится мониторинг за соблюдением правил парковки, в том числе в ночное время. С начала года было эвакуировано больше 36,7 тысячи неправильно припаркованных автомобилей, при этом почти 4,5 тысячи было эвакуировано с территории жилых комплексов в восьми муниципалитетах – машины паркуют на остановках, на въездах во дворы к многоквартирным домам", – приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.Чаще всего неправильно парковались на остановках у жилых комплексов "Изумрудные холмы" и в Павшинской пойме в Красногорске, "Люберцы парк" и "Самолет" в Люберцах, "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово" в Ленинском округе.В сообщении напоминается, что эвакуировать автомобиль могут за парковку под знаком "Остановка запрещена", за парковку на тротуаре, пешеходных переходах или ближе пяти метров перед ними, а также на узкой проезжей части.
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красногорск, алексей гержик, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Красногорск, Алексей Гержик, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобиля на штрафстоянку
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области с начала текущего года из-за нарушения правил парковки были эвакуированы почти 37 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"В Подмосковье ежедневно проводится мониторинг за соблюдением правил парковки, в том числе в ночное время. С начала года было эвакуировано больше 36,7 тысячи неправильно припаркованных автомобилей, при этом почти 4,5 тысячи было эвакуировано с территории жилых комплексов в восьми муниципалитетах – машины паркуют на остановках, на въездах во дворы к многоквартирным домам", – приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.
Чаще всего неправильно парковались на остановках у жилых комплексов "Изумрудные холмы" и в Павшинской пойме в Красногорске, "Люберцы парк" и "Самолет" в Люберцах, "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово" в Ленинском округе.
В сообщении напоминается, что эвакуировать автомобиль могут за парковку под знаком "Остановка запрещена", за парковку на тротуаре, пешеходных переходах или ближе пяти метров перед ними, а также на узкой проезжей части.
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Новости ПодмосковьяКрасногорскАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
 
 
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