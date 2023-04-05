https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863230809.html

В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто

В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто - РИА Новости, 05.04.2023

В Подмосковье эвакуировали почти 37 тысяч неправильно припаркованных авто

В Московской области с начала текущего года из-за нарушения правил парковки были эвакуированы почти 37 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:30

2023-04-05T15:30

2023-04-05T15:30

новости подмосковья

красногорск

алексей гержик

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. В Московской области с начала текущего года из-за нарушения правил парковки были эвакуированы почти 37 тысяч автомобилей, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."В Подмосковье ежедневно проводится мониторинг за соблюдением правил парковки, в том числе в ночное время. С начала года было эвакуировано больше 36,7 тысячи неправильно припаркованных автомобилей, при этом почти 4,5 тысячи было эвакуировано с территории жилых комплексов в восьми муниципалитетах – машины паркуют на остановках, на въездах во дворы к многоквартирным домам", – приводятся в сообщении слова министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.Чаще всего неправильно парковались на остановках у жилых комплексов "Изумрудные холмы" и в Павшинской пойме в Красногорске, "Люберцы парк" и "Самолет" в Люберцах, "Пригород Лесное" и "Восточное Бутово" в Ленинском округе.В сообщении напоминается, что эвакуировать автомобиль могут за парковку под знаком "Остановка запрещена", за парковку на тротуаре, пешеходных переходах или ближе пяти метров перед ними, а также на узкой проезжей части.

https://ria.ru/20220303/podmoskove-1776242482.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красногорск, алексей гержик, московская область (подмосковье)