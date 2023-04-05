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США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня - РИА Новости, 05.04.2023
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22:05 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/eskalatsiya-1863341585.html
США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня
США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня - РИА Новости, 05.04.2023
США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня
США в последние дни имели с Китаем высокоуровневые контакты, в ходе которых настаивали на неоправданности эскалации из-за пребывания на американской территории... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:05
2023-04-05T22:05
в мире
сша
китай
тайвань
карин жан-пьер
цай инвэнь
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США в последние дни имели с Китаем высокоуровневые контакты, в ходе которых настаивали на неоправданности эскалации из-за пребывания на американской территории главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Цай Инвэнь, которая формально находится в США проездом по пути в Латинскую Америку, в среду встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. "В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна. Мы продолжим держать открытыми эти каналы для коммуникаций", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. США настаивают на том, что поездка Цай Инвэнь носит "неофициальный" и "частный" характер.
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
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в мире, сша, китай, тайвань, карин жан-пьер, цай инвэнь, кевин маккарти
В мире, США, Китай, Тайвань, Карин Жан-Пьер, Цай Инвэнь, Кевин Маккарти
США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня

Белый дом: США донесли КНР, что эскалация из-за поездки главы Тайваня была бы неуместной

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США в последние дни имели с Китаем высокоуровневые контакты, в ходе которых настаивали на неоправданности эскалации из-за пребывания на американской территории главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Цай Инвэнь, которая формально находится в США проездом по пути в Латинскую Америку, в среду встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.
"В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна. Мы продолжим держать открытыми эти каналы для коммуникаций", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. США настаивают на том, что поездка Цай Инвэнь носит "неофициальный" и "частный" характер.
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В миреСШАКитайТайваньКарин Жан-ПьерЦай ИнвэньКевин Маккарти
 
 
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