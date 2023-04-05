https://ria.ru/20230405/eskalatsiya-1863341585.html

США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня

США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня - РИА Новости, 05.04.2023

США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня

США в последние дни имели с Китаем высокоуровневые контакты, в ходе которых настаивали на неоправданности эскалации из-за пребывания на американской территории... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:05

2023-04-05T22:05

2023-04-05T22:05

в мире

сша

китай

тайвань

карин жан-пьер

цай инвэнь

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. США в последние дни имели с Китаем высокоуровневые контакты, в ходе которых настаивали на неоправданности эскалации из-за пребывания на американской территории главы администрации Тайваня Цай Инвэнь, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Цай Инвэнь, которая формально находится в США проездом по пути в Латинскую Америку, в среду встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. "В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна. Мы продолжим держать открытыми эти каналы для коммуникаций", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. США настаивают на том, что поездка Цай Инвэнь носит "неофициальный" и "частный" характер.

https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html

сша

китай

тайвань

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в мире, сша, китай, тайвань, карин жан-пьер, цай инвэнь, кевин маккарти