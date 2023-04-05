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МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами - РИА Новости, 05.04.2023
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20:05 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/eskalatsiya-1863324142.html
МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами
МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами - РИА Новости, 05.04.2023
МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами
Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:05
2023-04-05T20:05
в мире
москва
израиль
россия
мария захарова
хамас
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства. "Происходящее антагонизирует все мировые конфессии. В Москве выражают серьезную обеспокоенность очередным витком эскалации между палестинцами и израильтянами, грозящим перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, как это неоднократно случалось в прошлом. Дополнительную напряженность ситуации придает совпадение дат религиозных праздников христиан, мусульман и иудеев", - заявила Захарова. Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.
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в мире, москва, израиль, россия, мария захарова, хамас
В мире, Москва, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хамас
МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами

Захарова заявила об угрозе вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа
Израильский противоракетный комплекс Железный купол ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.
"Происходящее антагонизирует все мировые конфессии. В Москве выражают серьезную обеспокоенность очередным витком эскалации между палестинцами и израильтянами, грозящим перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, как это неоднократно случалось в прошлом. Дополнительную напряженность ситуации придает совпадение дат религиозных праздников христиан, мусульман и иудеев", - заявила Захарова.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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В миреМоскваИзраильРоссияМария ЗахароваХамас
 
 
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