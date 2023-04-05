МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами
Захарова заявила об угрозе вооруженного конфликта между палестинцами и израильтянами
© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильский противоракетный комплекс "Железный купол" ведет перехват ракет, выпущенных из сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства.
"Происходящее антагонизирует все мировые конфессии. В Москве выражают серьезную обеспокоенность очередным витком эскалации между палестинцами и израильтянами, грозящим перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, как это неоднократно случалось в прошлом. Дополнительную напряженность ситуации придает совпадение дат религиозных праздников христиан, мусульман и иудеев", - заявила Захарова.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.