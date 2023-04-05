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МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами

МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами - РИА Новости, 05.04.2023

МИД России заявил об эскалации конфликта между палестинцами и израильтянами

Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:05

2023-04-05T20:05

2023-04-05T20:05

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва обеспокоена витком эскалации между палестинцами и израильтянами, оно грозит перерасти в вооруженное противостояние, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ведомства. "Происходящее антагонизирует все мировые конфессии. В Москве выражают серьезную обеспокоенность очередным витком эскалации между палестинцами и израильтянами, грозящим перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние, как это неоднократно случалось в прошлом. Дополнительную напряженность ситуации придает совпадение дат религиозных праздников христиан, мусульман и иудеев", - заявила Захарова. Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.

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в мире, москва, израиль, россия, мария захарова, хамас