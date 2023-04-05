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В эквадорской тюрьме произошла перестрелка, три человека погибли - РИА Новости, 05.04.2023
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01:12 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/ekvador-1863055074.html
В эквадорской тюрьме произошла перестрелка, три человека погибли
В эквадорской тюрьме произошла перестрелка, три человека погибли - РИА Новости, 05.04.2023
В эквадорской тюрьме произошла перестрелка, три человека погибли
Три человека погибли и один получил ранения в перестрелке между заключенными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщили в национальной службе... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T01:12
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в мире
гуаяс
эквадор
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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Три человека погибли и один получил ранения в перестрелке между заключенными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщили в национальной службе исполнения наказаний. "Тактические подразделения Национальной полиции и Вооруженных сил задействовали протоколы безопасности и восстановили контроль после столкновений между членами организованных преступных групп R7 и Los Lobos в Центре лишения свободы для мужчин № 3 в Гуаясе. ...После инцидента раненый заключенный был госпитализирован. Также зарегистрированы трое погибших заключенных", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter. По информации местных СМИ, столкновение в стенах тюрьмы строгого режима La Roca произошло с использованием огнестрельного оружия. Отмечается, что всего там содержались 20 человек. Кризис в пенитенциарной системе Эквадора, для которой нередки жестокие вооруженные столкновения между заключенными, усугубился в 2021 году. За два прошедших года в вооруженных столкновениях тюремных банд между собой, а также с полицией и армией погибли более 400 заключенных. На фоне реорганизации тюрем, объявленной правительством в октябре 2022 года, преступные организации устроили в городах страны серию терактов и нападений на полицейские патрули. После этого президент Гильермо Лассо вводил чрезвычайное положение на территории двух провинций.
https://ria.ru/20230402/opolzen-1862421978.html
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в мире, гуаяс, эквадор, гильермо лассо
В мире, Гуаяс, Эквадор, Гильермо Лассо
В эквадорской тюрьме произошла перестрелка, три человека погибли

В тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс произошла перестрелка, три человека погибли

© AP Photo / Ana Maria BuitronЦентр временного содержания под стражей в Кито, Эквадор
Центр временного содержания под стражей в Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Ana Maria Buitron
Центр временного содержания под стражей в Кито, Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 апр - РИА Новости. Три человека погибли и один получил ранения в перестрелке между заключенными в мужской тюрьме в эквадорской провинции Гуаяс, сообщили в национальной службе исполнения наказаний.
"Тактические подразделения Национальной полиции и Вооруженных сил задействовали протоколы безопасности и восстановили контроль после столкновений между членами организованных преступных групп R7 и Los Lobos в Центре лишения свободы для мужчин № 3 в Гуаясе. ...После инцидента раненый заключенный был госпитализирован. Также зарегистрированы трое погибших заключенных", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter.
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По информации местных СМИ, столкновение в стенах тюрьмы строгого режима La Roca произошло с использованием огнестрельного оружия. Отмечается, что всего там содержались 20 человек.
Кризис в пенитенциарной системе Эквадора, для которой нередки жестокие вооруженные столкновения между заключенными, усугубился в 2021 году. За два прошедших года в вооруженных столкновениях тюремных банд между собой, а также с полицией и армией погибли более 400 заключенных.
На фоне реорганизации тюрем, объявленной правительством в октябре 2022 года, преступные организации устроили в городах страны серию терактов и нападений на полицейские патрули. После этого президент Гильермо Лассо вводил чрезвычайное положение на территории двух провинций.
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