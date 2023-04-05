https://ria.ru/20230405/dvizhenie-1863287900.html

Глава Мордовии обсудил работу с молодежью с руководителем "Движения первых"

Глава Мордовии обсудил работу с молодежью с руководителем "Движения первых" - РИА Новости, 05.04.2023

Глава Мордовии обсудил работу с молодежью с руководителем "Движения первых"

Глава Мордовии Артём Здунов рассказал председателю правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Григорию... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:46

2023-04-05T17:46

2023-04-05T17:46

республика мордовия

саранск

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов рассказал председателю правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Григорию Гурову об инициативах, которые планируется реализовать в регионе в ближайшее время, сообщает пресс-служба главы республики. "Мы уделяем приоритетное внимание работе с молодежью, для нас очень важно делать это совместно с "Движением первых". Я лично присутствовал на открытии нескольких первичных организаций и самым важным считаю – заинтересовать молодых людей", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Было отмечено, что сейчас в регионе создаются пространства и инфраструктура для детей и подростков, а также молодежные сообщества. Председатель регионального отделения "Движение первых" Дарья Радайкина рассказала, что в Мордовии создано уже более 200 первичных отделений: лидерами являются школы – в них работает уже 180 первичек. По ее словам, "Движение первых" консолидирует лучшие проекты крупнейших детских и молодежных общественных объединений. "Мордовия предложила к реализации нескольких крупных проектов уже в текущем году. На площадке одного из вузов региона планируется проведение окружного форума среди участников медиацентров "Ты в медиа". Проект нацелен на обучение и пополнение кадрового резерва юных журналистов, развитие медиацентров на базе первичных отделений "Движение первых". Для проведения обучающей программы будут привлечены местные и федеральные эксперты", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Мордовии медиа-образование набирает популярность среди школьников и студентов, в связи с чем планируется развивать полноценный телеканал для детей и молодежи "Движ". Здесь молодые люди республики смогут попробовать свои силы в мастерстве телеведущих и корреспондентов, либо сами стать героями сюжетов. Основным партнером "Движа" станет один из телеканалов Мордовии. Особое внимание будет уделяться и досугу подростков. Для этого на базе библиотеки в одном из районов Саранска планируется создать пространство для неформального общения – подростковый клуб "Первые". Здесь будет создано пространство для проведения мастер-классов и коллективно-творческих дел. Кроме того, региональное отделение "Движения первых" будет активно интегрировано в летнюю оздоровительную кампанию. Председатель правления Российского движения детей и молодежи "Движение первых" поддержал предложенные инициативы и поблагодарил главу Мордовии за личное участие в развитии движения в республике. "Необходимо охватить максимальное количество детей и подростков, делать упор на работу с теми группами молодежи, которые относятся к категории проблемных. Уверен, Мордовия найдет особое направление в работе с молодежью, которое мы сможем масштабировать на всю страну", - приводятся в сообщении слова Гурова.

https://ria.ru/20230112/podarki-1844441916.html

https://ria.ru/20230321/dvizh-1859362260.html

саранск

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саранск, артем здунов