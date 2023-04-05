https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге - РИА Новости, 05.04.2023
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге
Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:35
2023-04-05T17:35
2023-04-05T18:35
происшествия
авто
россия
владивосток
приморский край
toyota corolla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах женщина стоит на проезжей части рядом с автомобилем и что-то говорит водителю. Внезапно поднимает мачете и с размаха наносит удар по капоту. Через какое-то время ударяет вновь. Сообщалось, что инцидент произошёл во Владивостоке из-за того, что якобы один автомобиль "подрезал" другой. "Поступило сообщение от 42-летней местной жительницы о том, что на проезжей части дороги на улице Выселковая женщина повредила боковое зеркало и дверь ее автомобиля Toyota CH-R. Проводится проверка, устанавливается личность нарушительницы и все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства. Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл из-за конфликта на дороге.Позже агентству сообщили в полиции, что у 51-летней жительницы Владивостока произошёл конфликт с пассажирами автомобиля Toyota CH-R."После чего она взяла из машины игрушечное мачете и выразила свое недовольство. Полицейским женщина объяснила свои действия ответной реакцией на провокации знакомых граждан, находившихся в автомобиле, который впоследствии она повредила", - уточнил РИА Новости представитель УМВД, добавив, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
https://ria.ru/20230315/avtobus-1858023629.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, владивосток, приморский край, toyota corolla
Происшествия, Авто, Россия, Владивосток, Приморский край, Toyota Corolla
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге
Жительница Владивостока повредила автомобиль ударами мачете из-за инцидента на дороге
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах женщина стоит на проезжей части рядом с автомобилем и что-то говорит водителю. Внезапно поднимает мачете и с размаха наносит удар по капоту. Через какое-то время ударяет вновь. Сообщалось, что инцидент произошёл во Владивостоке из-за того, что якобы один автомобиль "подрезал" другой.
"Поступило сообщение от 42-летней местной жительницы о том, что на проезжей части дороги на улице Выселковая женщина повредила боковое зеркало и дверь ее автомобиля Toyota CH-R. Проводится проверка, устанавливается личность нарушительницы и все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл из-за конфликта на дороге.
Позже агентству сообщили в полиции, что у 51-летней жительницы Владивостока произошёл конфликт с пассажирами автомобиля Toyota CH-R.
"После чего она взяла из машины игрушечное мачете и выразила свое недовольство. Полицейским женщина объяснила свои действия ответной реакцией на провокации знакомых граждан, находившихся в автомобиле, который впоследствии она повредила", - уточнил РИА Новости представитель УМВД, добавив, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
В Красноярске женщина, требуя остановки, распылила газ в автобусе