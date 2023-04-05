https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html

Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге

Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге - РИА Новости, 05.04.2023

Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге

Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:35

2023-04-05T17:35

2023-04-05T18:35

происшествия

авто

россия

владивосток

приморский край

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах женщина стоит на проезжей части рядом с автомобилем и что-то говорит водителю. Внезапно поднимает мачете и с размаха наносит удар по капоту. Через какое-то время ударяет вновь. Сообщалось, что инцидент произошёл во Владивостоке из-за того, что якобы один автомобиль "подрезал" другой. "Поступило сообщение от 42-летней местной жительницы о том, что на проезжей части дороги на улице Выселковая женщина повредила боковое зеркало и дверь ее автомобиля Toyota CH-R. Проводится проверка, устанавливается личность нарушительницы и все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства. Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл из-за конфликта на дороге.Позже агентству сообщили в полиции, что у 51-летней жительницы Владивостока произошёл конфликт с пассажирами автомобиля Toyota CH-R."После чего она взяла из машины игрушечное мачете и выразила свое недовольство. Полицейским женщина объяснила свои действия ответной реакцией на провокации знакомых граждан, находившихся в автомобиле, который впоследствии она повредила", - уточнил РИА Новости представитель УМВД, добавив, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

https://ria.ru/20230315/avtobus-1858023629.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, россия, владивосток, приморский край, toyota corolla