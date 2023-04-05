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Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге - РИА Новости, 05.04.2023
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17:35 05.04.2023 (обновлено: 18:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/dtp-1863283962.html
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге - РИА Новости, 05.04.2023
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге
Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:35
2023-04-05T18:35
происшествия
авто
россия
владивосток
приморский край
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Приморскому краю. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах женщина стоит на проезжей части рядом с автомобилем и что-то говорит водителю. Внезапно поднимает мачете и с размаха наносит удар по капоту. Через какое-то время ударяет вновь. Сообщалось, что инцидент произошёл во Владивостоке из-за того, что якобы один автомобиль "подрезал" другой. "Поступило сообщение от 42-летней местной жительницы о том, что на проезжей части дороги на улице Выселковая женщина повредила боковое зеркало и дверь ее автомобиля Toyota CH-R. Проводится проверка, устанавливается личность нарушительницы и все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства. Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл из-за конфликта на дороге.Позже агентству сообщили в полиции, что у 51-летней жительницы Владивостока произошёл конфликт с пассажирами автомобиля Toyota CH-R."После чего она взяла из машины игрушечное мачете и выразила свое недовольство. Полицейским женщина объяснила свои действия ответной реакцией на провокации знакомых граждан, находившихся в автомобиле, который впоследствии она повредила", - уточнил РИА Новости представитель УМВД, добавив, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
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происшествия, авто, россия, владивосток, приморский край, toyota corolla
Происшествия, Авто, Россия, Владивосток, Приморский край, Toyota Corolla
Жительница Владивостока повредила машину мачете из-за инцидента на дороге

Жительница Владивостока повредила автомобиль ударами мачете из-за инцидента на дороге

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Полиция проводит проверку инцидента во Владивостоке, где местная жительница повредила автомобиль на проезжей части, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах женщина стоит на проезжей части рядом с автомобилем и что-то говорит водителю. Внезапно поднимает мачете и с размаха наносит удар по капоту. Через какое-то время ударяет вновь. Сообщалось, что инцидент произошёл во Владивостоке из-за того, что якобы один автомобиль "подрезал" другой.
"Поступило сообщение от 42-летней местной жительницы о том, что на проезжей части дороги на улице Выселковая женщина повредила боковое зеркало и дверь ее автомобиля Toyota CH-R. Проводится проверка, устанавливается личность нарушительницы и все обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.
Как подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошёл из-за конфликта на дороге.
Позже агентству сообщили в полиции, что у 51-летней жительницы Владивостока произошёл конфликт с пассажирами автомобиля Toyota CH-R.
"После чего она взяла из машины игрушечное мачете и выразила свое недовольство. Полицейским женщина объяснила свои действия ответной реакцией на провокации знакомых граждан, находившихся в автомобиле, который впоследствии она повредила", - уточнил РИА Новости представитель УМВД, добавив, что по результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
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