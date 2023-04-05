https://ria.ru/20230405/draki-1863249115.html
Задержанный за организацию массовых драк в Москве признался в побоищах
Задержанный за организацию массовых драк в Москве признался в побоищах - РИА Новости, 05.04.2023
Задержанный за организацию массовых драк в Москве признался в побоищах
Задержанный за организацию массовых нападений в Москве на опубликованном в телеграм-канале столичного главка СК РФ видео признался в пяти устроенных им... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:08
2023-04-05T16:08
2023-04-05T16:35
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Задержанный за организацию массовых нападений в Москве на опубликованном в телеграм-канале столичного главка СК РФ видео признался в пяти устроенных им потасовках. Ранее ведомство сообщило, что в Москве задержан организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности". По данным следствия, в 2022-2023 годах банда мигрантов планировала драки, вовлекая в них детей, и беспричинно избивала молодых людей в общественных местах. Все это хулиганы снимали и публиковали в соцсетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность". "Пять", - ответил задержанный на вопрос, сколько раз примерно он совершал противоправные деяния. Фигурант также подтвердил, что совершал "противоправные действия в отношении граждан другого государства", добавив, что происходило это в районе станции метро "Чертановская".
https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный за организацию массовых драк в Москве признался в побоищах
Задержанный за организацию массовых драк в Москве признался в пяти устроенных потасовках