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Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
17:41 05.04.2023 (обновлено: 17:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/doroga-1863286559.html
Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия
Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия - РИА Новости, 05.04.2023
Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия
Движение транспорта по дороге, связывающей Мурманск и старинное село Териберка, куда приезжают тысячи туристов, открыли спустя неделю после закрытия из-за... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:41
2023-04-05T17:58
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Движение транспорта по дороге, связывающей Мурманск и старинное село Териберка, куда приезжают тысячи туристов, открыли спустя неделю после закрытия из-за снегопадов, сообщила региональная ГИБДД. Дорогу на Териберку закрыли днем 29 марта из-за метели и нулевой видимости. Многие автомобилисты, зная о непогоде, решили выбраться из Териберки за пару часов до официального закрытия трассы и застряли на всю ночь в снежном плену. На их вызволение ушли почти сутки. Дорога была закрыта в течение недели из-за непогоды, а также в связи с расчисткой трассы снегоуборочной техникой. Сейчас метели в регионе утихли, наблюдается постепенное повышение температуры воздуха. Дорогу на Териберку зимой перекрывают иногда один-два раза в неделю, поскольку она проходит по территории, которую сильно заметает во время снегопадов, высота снежного покрова иногда превышает человеческий рост.
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Погода, Мурманск, ГИБДД МВД РФ, Россия, Авто, Туризм, Новости - Туризм
Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия

Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия из-за снегопада

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАвтомобиль на трассе "Кола"
Автомобиль на трассе Кола - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Автомобиль на трассе "Кола". Архивное фото
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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Движение транспорта по дороге, связывающей Мурманск и старинное село Териберка, куда приезжают тысячи туристов, открыли спустя неделю после закрытия из-за снегопадов, сообщила региональная ГИБДД.
«
"С 17.00 открыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го по 136-й километр и автоподъезд к селу Териберка - с 0-го по 38-й километр", - говорится в сообщении.
Дорогу на Териберку закрыли днем 29 марта из-за метели и нулевой видимости. Многие автомобилисты, зная о непогоде, решили выбраться из Териберки за пару часов до официального закрытия трассы и застряли на всю ночь в снежном плену. На их вызволение ушли почти сутки. Дорога была закрыта в течение недели из-за непогоды, а также в связи с расчисткой трассы снегоуборочной техникой. Сейчас метели в регионе утихли, наблюдается постепенное повышение температуры воздуха.
Дорогу на Териберку зимой перекрывают иногда один-два раза в неделю, поскольку она проходит по территории, которую сильно заметает во время снегопадов, высота снежного покрова иногда превышает человеческий рост.
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