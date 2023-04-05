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Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия

Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия - РИА Новости, 05.04.2023

Дорогу в мурманскую Териберку открыли спустя неделю после перекрытия

Движение транспорта по дороге, связывающей Мурманск и старинное село Териберка, куда приезжают тысячи туристов, открыли спустя неделю после закрытия из-за... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:41

2023-04-05T17:41

2023-04-05T17:58

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МУРМАНСК, 5 апр – РИА Новости. Движение транспорта по дороге, связывающей Мурманск и старинное село Териберка, куда приезжают тысячи туристов, открыли спустя неделю после закрытия из-за снегопадов, сообщила региональная ГИБДД. Дорогу на Териберку закрыли днем 29 марта из-за метели и нулевой видимости. Многие автомобилисты, зная о непогоде, решили выбраться из Териберки за пару часов до официального закрытия трассы и застряли на всю ночь в снежном плену. На их вызволение ушли почти сутки. Дорога была закрыта в течение недели из-за непогоды, а также в связи с расчисткой трассы снегоуборочной техникой. Сейчас метели в регионе утихли, наблюдается постепенное повышение температуры воздуха. Дорогу на Териберку зимой перекрывают иногда один-два раза в неделю, поскольку она проходит по территории, которую сильно заметает во время снегопадов, высота снежного покрова иногда превышает человеческий рост.

https://ria.ru/20230331/dvizhenie-1862278473.html

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Владимир Лаврентьев

погода, мурманск, гибдд мвд рф, россия, авто, новости - туризм