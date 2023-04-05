https://ria.ru/20230405/donetsk-1863334696.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.04.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 20.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:20

2023-04-05T21:20

2023-04-05T21:20

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска в 20.50 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 20.50 - населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия