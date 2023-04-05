https://ria.ru/20230405/dnr-1863332704.html
Советник врио главы ДНР: мы готовы к любому контрнаступлению
Советник врио главы ДНР: мы готовы к любому контрнаступлению - РИА Новости, 05.04.2023
Советник врио главы ДНР: мы готовы к любому контрнаступлению
Российские силы готовы к любому возможному контрнаступлению украинских войск в Донбассе, оборона - глубоко эшелонирована по всей линии фронта, заявил в среду... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:08
2023-04-05T21:08
2023-04-05T21:08
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
ян гагин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские силы готовы к любому возможному контрнаступлению украинских войск в Донбассе, оборона - глубоко эшелонирована по всей линии фронта, заявил в среду советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Сейчас наша оборона эшелонирована достаточно глубоко по всей линии фронта, на всех участках - это в том числе и Крым, и запорожский участок, и угледарский, и донецкий, и авдеевский. У нас не одна линия обороны, а несколько, иногда четыре и более", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Вместе с тем он отметил, что сомневается в качестве подготовленных Киевом резервов для такого контрнаступления. По словам советника Пушилина, украинские власти призывают непригодных к службе, несовершеннолетних и женщин. "У меня есть большие сомнения, что вот эти 40 тысяч, которые заявлены, они действительно подготовлены и действительно мобилизованы. Есть сомнения в их качестве, потому что, скорее всего, под ними подразумеваются те люди, которых практически насильственно собрали по всей Украине, которые подлежали насильственной мобилизации", - рассказал он. Ранее глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил, что многие факты говорят о том, что готовится попытка наступления украинских войск, расчетами по данной операции занимаются аналитические военные центры США.
https://ria.ru/20230405/postradavshaya-1863295966.html
https://ria.ru/20230403/avdeevka-1862636416.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, ян гагин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Ян Гагин
Советник врио главы ДНР: мы готовы к любому контрнаступлению
Советник врио главы ДНР Ян Гагин: мы готовы к любому контрнаступлению