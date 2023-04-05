Подростку в Кузбассе грозит 15 лет за диверсию на железной дороге
Подростку, который поджег релейный шкаф на железной дороге в Кузбассе, грозит до 15 лет
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Подросток в Кузбассе за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Ишаново, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
"По данным следствия, 28 марта… несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей. Противоправные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и Кузбасского линейного управления МВД России. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ" – говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу уточняет, что задержанному 16 лет.
В результате обыска квартиры подозреваемого изъяты предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Также сотрудники транспортной полиции установили, что в марте этого года в одном из мессенджеров юноша получил предложение заработать. После получения инструкции и рецепта изготовления горючей смеси он поджег оборудование на участке железной дороги в городе Кемерово.
"В настоящее время следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России задержанному предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", – говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.