https://ria.ru/20230405/diversiya-1863288310.html

Подростку в Кузбассе грозит 15 лет за диверсию на железной дороге

Подростку в Кузбассе грозит 15 лет за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 05.04.2023

Подростку в Кузбассе грозит 15 лет за диверсию на железной дороге

Подросток в Кузбассе за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Ишаново, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:47

2023-04-05T17:47

2023-04-05T18:26

россия

происшествия

кемеровская область

кемерово

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 5 апр – РИА Новости. Подросток в Кузбассе за денежное вознаграждение поджег релейный шкаф на железнодорожной станции Ишаново, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России. "По данным следствия, 28 марта… несовершеннолетний, действуя по заданию неустановленного лица, совершил поджог одного релейного шкафа, расположенного на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги, получив за это денежное вознаграждение в размере не менее 5 тысяч рублей. Противоправные действия фигуранта были пресечены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области и Кузбасского линейного управления МВД России. В настоящее время фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ" – говорится в сообщении. В свою очередь пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу уточняет, что задержанному 16 лет. В результате обыска квартиры подозреваемого изъяты предметы и вещи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также сотрудники транспортной полиции установили, что в марте этого года в одном из мессенджеров юноша получил предложение заработать. После получения инструкции и рецепта изготовления горючей смеси он поджег оборудование на участке железной дороги в городе Кемерово. "В настоящее время следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России задержанному предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 281 УК РФ (диверсия), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", – говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

https://ria.ru/20230331/diversiya-1862054210.html

https://ria.ru/20230311/predotvraschenie-1857196851.html

россия

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)