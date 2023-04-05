https://ria.ru/20230405/diplomaty-1863340545.html

Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу

Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу - РИА Новости, 05.04.2023

Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу

Американские дипломаты продолжают добиваться консульского доступа к арестованному в РФ соотечественнику-журналисту Эвану Гершковичу и рассчитывают увидеться с... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:00

2023-04-05T22:00

2023-04-05T22:00

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американские дипломаты продолжают добиваться консульского доступа к арестованному в РФ соотечественнику-журналисту Эвану Гершковичу и рассчитывают увидеться с ним через "пару дней", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Судьбу сотрудника газеты Wall Street Journal, который обвиняется в шпионаже, она назвала приоритетом для президента США Джо Байдена. "Посольство США в Москве пока не получило санкции на консульский доступ, несмотря на неоднократные просьбы. Вероятно, организация доступа займет некоторое время, пару дней", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ. Ранее в среду Белый дом сообщил, что арест Гершковича стал основанием для вызова на прошлой неделе в госдепартамент посла РФ в США Анатолия Антонова. Жан-Пьер добавила, что судьбу журналиста обсуждали также постоянные представители США и РФ при ООН.

https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html

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в мире, сша, россия, москва, карин жан-пьер, оон, джо байден, анатолий антонов