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Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу - РИА Новости, 05.04.2023
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22:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/diplomaty-1863340545.html
Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу
Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу - РИА Новости, 05.04.2023
Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу
Американские дипломаты продолжают добиваться консульского доступа к арестованному в РФ соотечественнику-журналисту Эвану Гершковичу и рассчитывают увидеться с... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:00
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в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американские дипломаты продолжают добиваться консульского доступа к арестованному в РФ соотечественнику-журналисту Эвану Гершковичу и рассчитывают увидеться с ним через "пару дней", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Судьбу сотрудника газеты Wall Street Journal, который обвиняется в шпионаже, она назвала приоритетом для президента США Джо Байдена. "Посольство США в Москве пока не получило санкции на консульский доступ, несмотря на неоднократные просьбы. Вероятно, организация доступа займет некоторое время, пару дней", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ. Ранее в среду Белый дом сообщил, что арест Гершковича стал основанием для вызова на прошлой неделе в госдепартамент посла РФ в США Анатолия Антонова. Жан-Пьер добавила, что судьбу журналиста обсуждали также постоянные представители США и РФ при ООН.
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в мире, сша, россия, москва, карин жан-пьер, оон, джо байден, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Москва, Карин Жан-Пьер, ООН, Джо Байден, Анатолий Антонов
Дипломаты США в России надеются получить доступ к Гершковичу

Белый дом: дипломаты США в России надеются в ближайшие дни получить доступ к Гершковичу

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Американские дипломаты продолжают добиваться консульского доступа к арестованному в РФ соотечественнику-журналисту Эвану Гершковичу и рассчитывают увидеться с ним через "пару дней", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Судьбу сотрудника газеты Wall Street Journal, который обвиняется в шпионаже, она назвала приоритетом для президента США Джо Байдена.
"Посольство США в Москве пока не получило санкции на консульский доступ, несмотря на неоднократные просьбы. Вероятно, организация доступа займет некоторое время, пару дней", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
Ранее в среду Белый дом сообщил, что арест Гершковича стал основанием для вызова на прошлой неделе в госдепартамент посла РФ в США Анатолия Антонова. Жан-Пьер добавила, что судьбу журналиста обсуждали также постоянные представители США и РФ при ООН.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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