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Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области - РИА Новости, 05.04.2023
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21:16 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/deti-1863334352.html
Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области
Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области - РИА Новости, 05.04.2023
Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области
Детей, оставшихся без попечения родителей, в Херсонской и Запорожской областях немного, потому что такие учреждения остались за линией фронта, заявила... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:16
2023-04-05T21:16
общество
херсонская область
запорожская область
мария львова-белова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Детей, оставшихся без попечения родителей, в Херсонской и Запорожской областях немного, потому что такие учреждения остались за линией фронта, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Что касается Херсонской и Запорожской областей, там есть дети, оставшиеся без попечения родителей. Их немного, потому что, например, в Херсонской области практически все учреждения остались за линией фронта, там не осталось даже физически инфраструктуры для этого", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, там очень активно развиваются семейные формы устройства - "семейные детские дома", когда выявляются дети-сироты и тут же передаются в семьи. "В Херсонской области очень активно пользуются этой формой и передают этих детей в свои приемные семьи, для то, чтобы дети в семейном окружении воспитывались", - добавила Львова-Белова и отметила, что аппарат находится на связи с коллегами и возникающие вопросы тут же отрабатываются.
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херсонская область
запорожская область
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общество, херсонская область , запорожская область, мария львова-белова
Общество, Херсонская область , Запорожская область, Мария Львова-Белова
Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области

Львова-Белова: в Херсонской и Запорожской областях детей без попечения родителей немного

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Детей, оставшихся без попечения родителей, в Херсонской и Запорожской областях немного, потому что такие учреждения остались за линией фронта, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Что касается Херсонской и Запорожской областей, там есть дети, оставшиеся без попечения родителей. Их немного, потому что, например, в Херсонской области практически все учреждения остались за линией фронта, там не осталось даже физически инфраструктуры для этого", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, там очень активно развиваются семейные формы устройства - "семейные детские дома", когда выявляются дети-сироты и тут же передаются в семьи.
"В Херсонской области очень активно пользуются этой формой и передают этих детей в свои приемные семьи, для то, чтобы дети в семейном окружении воспитывались", - добавила Львова-Белова и отметила, что аппарат находится на связи с коллегами и возникающие вопросы тут же отрабатываются.
Мария Львова-Белова
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ОбществоХерсонская областьЗапорожская областьМария Львова-Белова
 
 
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