https://ria.ru/20230405/deti-1863334352.html

Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области

Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области - РИА Новости, 05.04.2023

Омбудсмен рассказала об оставшихся без попечения детях в Херсонской области

Детей, оставшихся без попечения родителей, в Херсонской и Запорожской областях немного, потому что такие учреждения остались за линией фронта, заявила... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:16

2023-04-05T21:16

2023-04-05T21:16

общество

херсонская область

запорожская область

мария львова-белова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Детей, оставшихся без попечения родителей, в Херсонской и Запорожской областях немного, потому что такие учреждения остались за линией фронта, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Что касается Херсонской и Запорожской областей, там есть дети, оставшиеся без попечения родителей. Их немного, потому что, например, в Херсонской области практически все учреждения остались за линией фронта, там не осталось даже физически инфраструктуры для этого", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, там очень активно развиваются семейные формы устройства - "семейные детские дома", когда выявляются дети-сироты и тут же передаются в семьи. "В Херсонской области очень активно пользуются этой формой и передают этих детей в свои приемные семьи, для то, чтобы дети в семейном окружении воспитывались", - добавила Львова-Белова и отметила, что аппарат находится на связи с коллегами и возникающие вопросы тут же отрабатываются.

https://ria.ru/20230405/pozor-1863331510.html

херсонская область

запорожская область

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общество, херсонская область , запорожская область, мария львова-белова