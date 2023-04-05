https://ria.ru/20230405/deti-1863301564.html

Львова-Белова рассказала о детях с Украины, остающихся в российских лагерях

Львова-Белова рассказала о детях с Украины, остающихся в российских лагерях - РИА Новости, 05.04.2023

Львова-Белова рассказала о детях с Украины, остающихся в российских лагерях

Шестнадцать детей из Херсонской и Запорожской областей находятся в детских оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края и ждут воссоединения с семьей,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:34

2023-04-05T18:34

2023-04-05T18:35

россия

украина

запорожская область

мария львова-белова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Шестнадцать детей из Херсонской и Запорожской областей находятся в детских оздоровительных лагерях Крыма и Краснодарского края и ждут воссоединения с семьей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Накануне, 5 апреля, Львова-Белова, выступая в МИД РФ, сообщала, что детей в лагерях на юге России остались 44 ребенка. "На сегодняшний момент в лагерях у нас осталось 16 детей, они ждут родителей, я уверена, что каждого ребенка мы сможем либо вернуть в семью родственникам, либо к родителям", - сказала Львова-Белова, выступая с докладом на неформальном заседании по "формуле Арриа", посвященном проблематике эвакуации детей из зоны конфликта на Украине. По данным детского омбудсмена РФ, в конце лета - осенью 2022 года в связи с обстановкой на линии боевого соприкосновения родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и из других территорий добровольно отправили детей на отдых, в том числе для защиты от военных действий. Из-за обстановки на линии фронта не удалось организовать безопасную дорогу всех детей и сопровождающих домой по окончании смен.

https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html

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украина

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россия, украина, запорожская область, мария львова-белова