https://ria.ru/20230405/deti-1863283509.html

Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными

Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными - РИА Новости, 05.04.2023

Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными

Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:33

2023-04-05T17:33

2023-04-05T18:10

россия

украина

василий небензя

специальная военная операция на украине

безопасность

оон

ситуация в днр и лнр

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Как заявил дипломат, только сироты и дети оставшиеся без попечения родителей из учреждений в административных границах ДНР, ЛНР были переданы под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан. "Этот институт не является усыновлением и был специально выбран, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся", - добавил постпред."Россия не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению", - заключил он.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, украина, василий небензя, безопасность, оон, ситуация в днр и лнр