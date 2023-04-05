https://ria.ru/20230405/deti-1863283509.html
Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными
Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными
Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:33
2023-04-05T17:33
2023-04-05T18:10
россия
украина
василий небензя
специальная военная операция на украине
безопасность
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Как заявил дипломат, только сироты и дети оставшиеся без попечения родителей из учреждений в административных границах ДНР, ЛНР были переданы под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан. "Этот институт не является усыновлением и был специально выбран, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся", - добавил постпред."Россия не препятствует поддержанию контактов и общению детей с родственниками и близкими и стремится к их воссоединению", - заключил он.
https://ria.ru/20230328/usynovlenie-1861402021.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родными
Небензя: Россия не мешает общению эвакуированных с Украины детей с родственниками