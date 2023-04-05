Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям

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"Сегодня мы выступили против их докладчика на заседании по "формуле Арриа" - женщины, которую обвинили в военных преступлениях в связи с вовлеченностью в вывоз детей из домов в Россию. Мы против этого. И поэтому мы присоединились к Британии в блокировании использования ООН как международной площадки для нее", - сказала Томас-Гринфилд.