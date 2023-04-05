https://ria.ru/20230405/deti-1863279224.html
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям - РИА Новости, 05.04.2023
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям
США присоединились к Лондону в блокировке трансляции на сайте ООН неформального заседания СБ ООН, посвященного проблематике эвакуации детей из зоны конфликта на РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:22
2023-04-05T17:22
2023-04-05T17:22
в мире
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сша
линда томас-гринфилд
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мария львова-белова
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ООН, 5 апр - РИА Новости. США присоединились к Лондону в блокировке трансляции на сайте ООН неформального заседания СБ ООН, посвященного проблематике эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Встречу, которая проходит в настоящее время, организует РФ. Докладчиком на заседании будет детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
https://ria.ru/20230405/deti-1863276442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, линда томас-гринфилд, оон, совет безопасности оон, россия, мария львова-белова
В мире, Лондон, США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, Мария Львова-Белова
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям
Постпред США: Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям