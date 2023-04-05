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Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям - РИА Новости, 05.04.2023
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17:22 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/deti-1863279224.html
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям - РИА Новости, 05.04.2023
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям
США присоединились к Лондону в блокировке трансляции на сайте ООН неформального заседания СБ ООН, посвященного проблематике эвакуации детей из зоны конфликта на РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:22
2023-04-05T17:22
в мире
лондон
сша
линда томас-гринфилд
оон
совет безопасности оон
россия
мария львова-белова
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ООН, 5 апр - РИА Новости. США присоединились к Лондону в блокировке трансляции на сайте ООН неформального заседания СБ ООН, посвященного проблематике эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Встречу, которая проходит в настоящее время, организует РФ. Докладчиком на заседании будет детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
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в мире, лондон, сша, линда томас-гринфилд, оон, совет безопасности оон, россия, мария львова-белова
В мире, Лондон, США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, Мария Львова-Белова
Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям

Постпред США: Вашингтон и Лондон заблокировали показ встречи СБ ООН по украинским детям

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр - РИА Новости. США присоединились к Лондону в блокировке трансляции на сайте ООН неформального заседания СБ ООН, посвященного проблематике эвакуации детей из зоны конфликта на Украине, заявила журналистам постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Встречу, которая проходит в настоящее время, организует РФ.
«
"Сегодня мы выступили против их докладчика на заседании по "формуле Арриа" - женщины, которую обвинили в военных преступлениях в связи с вовлеченностью в вывоз детей из домов в Россию. Мы против этого. И поэтому мы присоединились к Британии в блокировании использования ООН как международной площадки для нее", - сказала Томас-Гринфилд.
Докладчиком на заседании будет детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины
Вчера, 17:16
 
В миреЛондонСШАЛинда Томас-ГринфилдООНСовет Безопасности ООНРоссияМария Львова-Белова
 
 
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