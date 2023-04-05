https://ria.ru/20230405/deti-1863276442.html
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины
Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:16
2023-04-05T17:16
2023-04-05T17:57
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василий небензя
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Миллионы гражданских лиц были эвакуированы из зоны боевых действий на Украине и новых регионов России. Среди них и дети, подавляющая часть которых прибыла в составе своих семей, в сопровождении родителей, опекунов или попечителей. Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оон, василий небензя
В мире, Россия, Украина, ООН, Василий Небензя
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины
Небензя: большинство детей, эвакуированных с Украины, были с родителями или опекунами
ООН, 5 апр – РИА Новости. Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Миллионы гражданских лиц были эвакуированы из зоны боевых действий на Украине и новых регионов России. Среди них и дети, подавляющая часть которых прибыла в составе своих семей, в сопровождении родителей, опекунов или попечителей. Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Небензя.
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса