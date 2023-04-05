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Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины - РИА Новости, 05.04.2023
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17:16 05.04.2023 (обновлено: 17:57 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/deti-1863276442.html
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины - РИА Новости, 05.04.2023
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины
Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:16
2023-04-05T17:57
в мире
россия
украина
оон
василий небензя
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Миллионы гражданских лиц были эвакуированы из зоны боевых действий на Украине и новых регионов России. Среди них и дети, подавляющая часть которых прибыла в составе своих семей, в сопровождении родителей, опекунов или попечителей. Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Небензя.
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в мире, россия, украина, оон, василий небензя
В мире, Россия, Украина, ООН, Василий Небензя
Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины

Небензя: большинство детей, эвакуированных с Украины, были с родителями или опекунами

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 5 апр – РИА Новости. Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Миллионы гражданских лиц были эвакуированы из зоны боевых действий на Украине и новых регионов России. Среди них и дети, подавляющая часть которых прибыла в составе своих семей, в сопровождении родителей, опекунов или попечителей. Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Небензя: Киев принудительно вывозит детей из Донбасса
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