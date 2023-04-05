https://ria.ru/20230405/deti-1863276442.html

Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины

Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины - РИА Новости, 05.04.2023

Небензя рассказал о детях, эвакуированных в Россию с Украины

Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:16

2023-04-05T17:16

2023-04-05T17:57

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украина

оон

василий небензя

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Большинство детей, эвакуированных в Россию из зоны конфликта на Украине, были с родителями, с опекунами или попечителями, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Миллионы гражданских лиц были эвакуированы из зоны боевых действий на Украине и новых регионов России. Среди них и дети, подавляющая часть которых прибыла в составе своих семей, в сопровождении родителей, опекунов или попечителей. Ничтожная часть из этого числа была воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230405/deti-1863277835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, оон, василий небензя