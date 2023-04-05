https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html
Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах
Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах
Попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:28
2023-04-05T19:28
2023-04-05T19:28
россия
луганская народная республика
херсонская область
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин. На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230405/antiterror-1863314542.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , николай патрушев, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Николай Патрушев, Владимир Путин
Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах
Патрушев: попытки дестабилизации ситуации в новых регионах будут жестко пресекаться