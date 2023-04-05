https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html

Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах

Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023

Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах

Попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:28

2023-04-05T19:28

2023-04-05T19:28

россия

луганская народная республика

херсонская область

николай патрушев

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством", - сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза, которое в среду провел президент России Владимир Путин. На заседании рассматривались вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230405/antiterror-1863314542.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область , николай патрушев, владимир путин