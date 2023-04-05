https://ria.ru/20230405/demilitarizatsiya-1863061582.html
Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым
Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым - РИА Новости, 05.04.2023
Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым
Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по "демилитаризации Крыма" нелепы, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:03
2023-04-05T04:03
2023-04-05T16:04
в мире
сша
севастополь
украина
сергей лавров
виктория нуланд
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по "демилитаризации Крыма" нелепы, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.Макговерн отметил, что подобными заявлениями администрация Байдена загоняет президента "все в большие и большие проблемы"."Она не сможет его демилитаризировать. Байдену нужно проснуться или кому-то следует его разбудить и сказать: "Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь третьей мировой?" — добавил Макговерн.Ведущий программы, в свою очередь, согласился с гостем и отметил, что Нуланд живет в другом мире, а Путин, по его мнению, вероятнее "станцует на Таймс-сквер", чем согласится на демилитаризацию российского полуострова и вывод с него войск.В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.
https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html
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в мире, сша, севастополь, украина, сергей лавров, виктория нуланд, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Севастополь, Украина, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн рассмеялся из-за планов Нуланд по демилитаризации Крыма