https://ria.ru/20230405/demilitarizatsiya-1863061582.html

Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым

Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым - РИА Новости, 05.04.2023

Экс-сотрудник ЦРУ рассмеялся из-за планов Нуланд на Крым

Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по "демилитаризации Крыма" нелепы, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T04:03

2023-04-05T04:03

2023-04-05T16:04

в мире

сша

севастополь

украина

сергей лавров

виктория нуланд

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Планы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд по "демилитаризации Крыма" нелепы, заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.Макговерн отметил, что подобными заявлениями администрация Байдена загоняет президента "все в большие и большие проблемы"."Она не сможет его демилитаризировать. Байдену нужно проснуться или кому-то следует его разбудить и сказать: "Слушай, Джо, эти ребята как бы загоняют тебя во все большие и большие проблемы. Ты правда хочешь третьей мировой?" — добавил Макговерн.Ведущий программы, в свою очередь, согласился с гостем и отметил, что Нуланд живет в другом мире, а Путин, по его мнению, вероятнее "станцует на Таймс-сквер", чем согласится на демилитаризацию российского полуострова и вывод с него войск.В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.

https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html

сша

севастополь

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в мире, сша, севастополь, украина, сергей лавров, виктория нуланд, центральное разведывательное управление (цру)