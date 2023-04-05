https://ria.ru/20230405/dedollarizatsiya-1863168025.html

Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом

Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом - РИА Новости, 05.04.2023

Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом

Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:49

2023-04-05T12:49

2023-04-05T12:49

экономика

россия

африка

сша

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер. По мнению эксперта, Россия и Африка могли бы выстроить новую финансовую модель, которая "может начать свой базис не на долларовой системе, но это очень непросто для наших африканских партнёров". "Для африканских государств, у которых уровень финансовой грамотности немного отличается от крупных мировых держав, модель отказа от доллара и переход на расчёт, например, в национальных валютах или юанях — это все равно сложная история, которая требует времени, реструктуризации систем, иного уровня финансовой грамотности и нового подхода для того, чтобы выстроить всю ресурсную базу от этого взаимодействия", — полагает она. По мнению Цайзер, африканский континент поддерживает отказ от доллара и взаимодействие "на совершенно иных финансовых платформах и иных валютах".

https://ria.ru/20230404/yuan-1862798137.html

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африка

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экономика, россия, африка, сша