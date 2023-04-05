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Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом - РИА Новости, 05.04.2023
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12:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/dedollarizatsiya-1863168025.html
Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом
Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом - РИА Новости, 05.04.2023
Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом
Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:49
2023-04-05T12:49
экономика
россия
африка
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер. По мнению эксперта, Россия и Африка могли бы выстроить новую финансовую модель, которая "может начать свой базис не на долларовой системе, но это очень непросто для наших африканских партнёров". "Для африканских государств, у которых уровень финансовой грамотности немного отличается от крупных мировых держав, модель отказа от доллара и переход на расчёт, например, в национальных валютах или юанях — это все равно сложная история, которая требует времени, реструктуризации систем, иного уровня финансовой грамотности и нового подхода для того, чтобы выстроить всю ресурсную базу от этого взаимодействия", — полагает она. По мнению Цайзер, африканский континент поддерживает отказ от доллара и взаимодействие "на совершенно иных финансовых платформах и иных валютах".
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экономика, россия, африка, сша
Экономика, Россия, Африка, США
Эксперт назвала дедолларизацию мировым трендом

Эксперт Наталия Цайзер назвала дедолларизацию общемировым трендом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Дедолларизация является общемировым трендом, но разговаривать об отказе от доллара нужно было начинать раньше, заявила в среду председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер.
«
"Глобальная дедолларизация — это, по сути, тренд 21 века. Я бы сказала, что это запоздалая история. Ее нужно было начинать гораздо раньше, потому что давно было очевидно, что гегемония США начинает себя исчерпывать", — сказала Цайзер в ходе дискуссии, организованной клубом "Валдай".
По мнению эксперта, Россия и Африка могли бы выстроить новую финансовую модель, которая "может начать свой базис не на долларовой системе, но это очень непросто для наших африканских партнёров".
"Для африканских государств, у которых уровень финансовой грамотности немного отличается от крупных мировых держав, модель отказа от доллара и переход на расчёт, например, в национальных валютах или юанях — это все равно сложная история, которая требует времени, реструктуризации систем, иного уровня финансовой грамотности и нового подхода для того, чтобы выстроить всю ресурсную базу от этого взаимодействия", — полагает она.
По мнению Цайзер, африканский континент поддерживает отказ от доллара и взаимодействие "на совершенно иных финансовых платформах и иных валютах".
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