https://ria.ru/20230405/chernogoriya-1863285823.html

МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента

МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента - РИА Новости, 05.04.2023

МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента

Россия не питает никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией в связи с избранием нового президента страны, будет исходить из... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:39

2023-04-05T17:39

2023-04-05T17:39

в мире

черногория

россия

яков милатович

мария захарова

мило джуканович

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не питает никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией в связи с избранием нового президента страны, будет исходить из конкретных шагов, которые Подгорица предпримет, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Черногории в минувшее воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 100% участков, экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович получил 60% голосов, действующий президент Мило Джуканович - 40%. "Процесс восстановления отношений, а их уровень в настоящее время достиг своего исторического минимума, в любом случае возможен лишь при наличии желания и политической воли для решения накопивших за последние годы вопросов, проблем, противоречий. Мы никаких иллюзий не питаем и будем исходить из конкретных шагов, которые Подгорица может делать или сделает в двусторонних делах. Мы открыты для диалога, но мы его выстраиваем со всеми странами как равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный, на основе международного права и двусторонних соглашений", - сказала она на брифинге в среду. Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономичексом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития.

https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html

https://ria.ru/20221014/zapret-1824175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, черногория, россия, яков милатович, мария захарова, мило джуканович, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)