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МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента - РИА Новости, 05.04.2023
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17:39 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/chernogoriya-1863285823.html
МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента
МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента - РИА Новости, 05.04.2023
МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента
Россия не питает никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией в связи с избранием нового президента страны, будет исходить из... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:39
2023-04-05T17:39
в мире
черногория
россия
яков милатович
мария захарова
мило джуканович
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не питает никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией в связи с избранием нового президента страны, будет исходить из конкретных шагов, которые Подгорица предпримет, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Черногории в минувшее воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 100% участков, экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович получил 60% голосов, действующий президент Мило Джуканович - 40%. "Процесс восстановления отношений, а их уровень в настоящее время достиг своего исторического минимума, в любом случае возможен лишь при наличии желания и политической воли для решения накопивших за последние годы вопросов, проблем, противоречий. Мы никаких иллюзий не питаем и будем исходить из конкретных шагов, которые Подгорица может делать или сделает в двусторонних делах. Мы открыты для диалога, но мы его выстраиваем со всеми странами как равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный, на основе международного права и двусторонних соглашений", - сказала она на брифинге в среду. Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономичексом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития.
https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html
https://ria.ru/20221014/zapret-1824175608.html
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в мире, черногория, россия, яков милатович, мария захарова, мило джуканович, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Черногория, Россия, Яков Милатович, Мария Захарова, Мило Джуканович, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД не надеется на развитие отношений с Черногорией после смены президента

Захарова: у России нет иллюзий о развитии отношений с Черногорией после смены президента

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия не питает никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией в связи с избранием нового президента страны, будет исходить из конкретных шагов, которые Подгорица предпримет, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Черногории в минувшее воскресенье прошел второй тур выборов президента страны. По данным НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) от наблюдателей с 100% участков, экс-министр экономразвития Черногории Яков Милатович получил 60% голосов, действующий президент Мило Джуканович - 40%.
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"Процесс восстановления отношений, а их уровень в настоящее время достиг своего исторического минимума, в любом случае возможен лишь при наличии желания и политической воли для решения накопивших за последние годы вопросов, проблем, противоречий. Мы никаких иллюзий не питаем и будем исходить из конкретных шагов, которые Подгорица может делать или сделает в двусторонних делах. Мы открыты для диалога, но мы его выстраиваем со всеми странами как равноправный, взаимоуважительный, взаимовыгодный, на основе международного права и двусторонних соглашений", - сказала она на брифинге в среду.
Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Был лучшим студентом курса на экономичексом факультете Университета Черногории. Затем продолжил образование на Западе - в университетах Иллинойса (Illinois State University), Вены (WU Wien), Рима (La Sapienza), магистратуру завершил в Оксфорде. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD), отвечал за регион Балкан. С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития.
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В миреЧерногорияРоссияЯков МилатовичМария ЗахароваМило ДжукановичМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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