https://ria.ru/20230405/byudzhet-1863275876.html

Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей

Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2023

Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей

Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале 2023 года составил 3,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:13

2023-04-05T17:13

2023-04-05T17:13

ярославская область

бюджет

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале 2023 года составил 3,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. По словам губернатора региона Михаила Евраева, за первый квартал областной бюджет исполнен по доходам в сумме 27 миллиардов рублей, или на 24% от плана на год. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов увеличился на 6,1 миллиарда рублей, или на 29,2%. В 2022 году произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона, которое открывает новые возможности в социальной и инвестиционной политике как области, так и муниципальных образований", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По информации правительства области, в первом квартале 2023 года из федерального бюджета в регион поступили средства в размере 5,6 миллиарда рублей. Расходы в январе-марте профинансированы правительством области в сумме 23,4 миллиарда рублей, или на 20% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4,2 миллиарда рублей, или на 21,9%. Правительство области уточняет - на начало апреля государственный долг Ярославской области составляет 48,2 миллиарда рублей. За первый квартал его удалось снизить более чем на 200 миллионов рублей. По итогам 2022 года объем государственного долга региона составлял 48,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230328/yaroslavl-1861273869.html

https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html

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ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бюджет, россия, ярославская область