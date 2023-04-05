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Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2023
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Ярославская область
 
17:13 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/byudzhet-1863275876.html
Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей
Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.04.2023
Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей
Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале 2023 года составил 3,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:13
2023-04-05T17:13
ярославская область
бюджет
россия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале 2023 года составил 3,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. По словам губернатора региона Михаила Евраева, за первый квартал областной бюджет исполнен по доходам в сумме 27 миллиардов рублей, или на 24% от плана на год. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов увеличился на 6,1 миллиарда рублей, или на 29,2%. В 2022 году произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона, которое открывает новые возможности в социальной и инвестиционной политике как области, так и муниципальных образований", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По информации правительства области, в первом квартале 2023 года из федерального бюджета в регион поступили средства в размере 5,6 миллиарда рублей. Расходы в январе-марте профинансированы правительством области в сумме 23,4 миллиарда рублей, или на 20% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4,2 миллиарда рублей, или на 21,9%. Правительство области уточняет - на начало апреля государственный долг Ярославской области составляет 48,2 миллиарда рублей. За первый квартал его удалось снизить более чем на 200 миллионов рублей. По итогам 2022 года объем государственного долга региона составлял 48,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230328/yaroslavl-1861273869.html
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бюджет, россия, ярославская область
Ярославская область, Бюджет, Россия, Ярославская область
Профицит бюджета Ярославской области составил 3,6 миллиарда рублей

Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале составил 3,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Профицит бюджета Ярославской области в первом квартале 2023 года составил 3,6 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
«
"Бюджет Ярославской области за первый квартал 2023 года исполнен с профицитом. Превышение доходов над расходами составило 3,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора региона Михаила Евраева, за первый квартал областной бюджет исполнен по доходам в сумме 27 миллиардов рублей, или на 24% от плана на год.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов увеличился на 6,1 миллиарда рублей, или на 29,2%. В 2022 году произошло серьезное оздоровление финансовой системы региона, которое открывает новые возможности в социальной и инвестиционной политике как области, так и муниципальных образований", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По информации правительства области, в первом квартале 2023 года из федерального бюджета в регион поступили средства в размере 5,6 миллиарда рублей.
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Расходы в январе-марте профинансированы правительством области в сумме 23,4 миллиарда рублей, или на 20% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 4,2 миллиарда рублей, или на 21,9%.
Правительство области уточняет - на начало апреля государственный долг Ярославской области составляет 48,2 миллиарда рублей. За первый квартал его удалось снизить более чем на 200 миллионов рублей. По итогам 2022 года объем государственного долга региона составлял 48,4 миллиарда рублей.
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