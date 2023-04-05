https://ria.ru/20230405/bolton-1863052636.html

"Был бы человек, а статья найдется": в США вспомнили времена Берии

"Был бы человек, а статья найдется": в США вспомнили времена Берии - РИА Новости, 05.04.2023

"Был бы человек, а статья найдется": в США вспомнили времена Берии

Обвинения против экс-главы Белого дома Дональда Трампа наводят на мысль о советском деятеле Лаврентии Берии, заявил в беседе с CNN бывший советник президента... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:28

2023-04-05T00:28

2023-04-05T03:53

в мире

сша

манхэттен

ссср

лаврентий берия

дональд трамп

иосиф сталин (джугашвили)

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Обвинения против экс-главы Белого дома Дональда Трампа наводят на мысль о советском деятеле Лаврентии Берии, заявил в беседе с CNN бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон."Моя первая мысль была о Лаврентии Берии, бывшем главе НКВД в советское время, который однажды сказал Иосифу Сталину: "Был бы человек, а статья найдётся", — отметил Болтон.Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. В каждом из них экс-президенту вменяется "фальсификация деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление". Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.Фразу "Был бы человек, а статья найдется" приписывают Сталину, Берии, советским государственным деятелям Андрею Вышинскому и Вячеславу Молотову, но авторство цитаты не подтверждено. Берия — советский и партийный деятель, возвысившийся при Сталине. Он был членом Политбюро ЦК ВКПб, наркомом внутренних дел с 1938 по 1945 годы. После смерти Сталина стал заместителем председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел, но в июне 1953 года его арестовали, обвинили в государственной измене, шпионаже, расправах с невиновными людьми и в декабре того же года его расстреляли.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862808735.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

сша

манхэттен

ссср

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в мире, сша, манхэттен, ссср, лаврентий берия, дональд трамп, иосиф сталин (джугашвили), арест трампа