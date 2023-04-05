"Был бы человек, а статья найдется": в США вспомнили времена Берии
Джон Болтон процитировал Лаврентия Берию, комментируя обвинения против Трампа
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Обвинения против экс-главы Белого дома Дональда Трампа наводят на мысль о советском деятеле Лаврентии Берии, заявил в беседе с CNN бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Моя первая мысль была о Лаврентии Берии, бывшем главе НКВД в советское время, который однажды сказал Иосифу Сталину: "Был бы человек, а статья найдётся", — отметил Болтон.
Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. В каждом из них экс-президенту вменяется "фальсификация деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление". Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, экс-президент и его сообщники договорились в 2015 году создать схему подавления негативной информации для победы на выборах президента в 2016 году.
В вину Трампу также поставили "угрожающие электронные письма, выступления" и посты в социальных сетях, адресованные городским судам Нью-Йорка и прокуратуре.
Фразу "Был бы человек, а статья найдется" приписывают Сталину, Берии, советским государственным деятелям Андрею Вышинскому и Вячеславу Молотову, но авторство цитаты не подтверждено. Берия — советский и партийный деятель, возвысившийся при Сталине. Он был членом Политбюро ЦК ВКПб, наркомом внутренних дел с 1938 по 1945 годы. После смерти Сталина стал заместителем председателя Совета Министров СССР и министром внутренних дел, но в июне 1953 года его арестовали, обвинили в государственной измене, шпионаже, расправах с невиновными людьми и в декабре того же года его расстреляли.