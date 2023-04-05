https://ria.ru/20230405/berluskoni-1863206840.html
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:20
2023-04-05T14:20
2023-04-05T14:20
в мире
милан
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio. Как отмечает издание, 86-летний политик прошел компьютерную томографию. По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с лёгкими. В той же больнице Берлускони провёл четыре дня на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что политику понадобилось больше времени для обследования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, италия, сильвио берлускони
В мире, Милан, Италия, Сильвио Берлускони
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ
Il Foglio: экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в миланскую клинику