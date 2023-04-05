https://ria.ru/20230405/berluskoni-1863206840.html

В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ

В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023

В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:20

2023-04-05T14:20

2023-04-05T14:20

в мире

милан

италия

сильвио берлускони

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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio. Как отмечает издание, 86-летний политик прошел компьютерную томографию. По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с лёгкими. В той же больнице Берлускони провёл четыре дня на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что политику понадобилось больше времени для обследования.

https://ria.ru/20230330/papa-1861767714.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, милан, италия, сильвио берлускони