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В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
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14:20 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/berluskoni-1863206840.html
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ
Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:20
2023-04-05T14:20
в мире
милан
италия
сильвио берлускони
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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio. Как отмечает издание, 86-летний политик прошел компьютерную томографию. По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с лёгкими. В той же больнице Берлускони провёл четыре дня на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что политику понадобилось больше времени для обследования.
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в мире, милан, италия, сильвио берлускони
В мире, Милан, Италия, Сильвио Берлускони
В Милане вновь госпитализировали Берлускони, пишут СМИ

Il Foglio: экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в миланскую клинику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 5 апр - РИА Новости. Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, сообщает газета il Foglio.
Как отмечает издание, 86-летний политик прошел компьютерную томографию.
По данным газеты Corriere della Sera, Берлускони находится в палате интенсивной терапии из-за проблем с лёгкими.
В той же больнице Берлускони провёл четыре дня на прошлой неделе. Тогда сообщалось, что политику понадобилось больше времени для обследования.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
СМИ рассказали о состоянии папы римского, госпитализированного в среду
30 марта, 10:40
 
В миреМиланИталияСильвио Берлускони
 
 
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