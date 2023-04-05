https://ria.ru/20230405/belorussiya-1863092554.html
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией - РИА Новости, 05.04.2023
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией
МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:21
2023-04-05T10:21
2023-04-05T10:31
россия
политика
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных процессов. "Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь. На это, в свою очередь, последовательно нацелена и белорусская сторона", - отметили в пресс-службе, комментируя новую концепцию внешней политики Российской Федерации. В пресс-службе добавили, что в Минске также приветствуют "декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития". Президент Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. В документе говорится, что Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому. Там также говорится, что Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.
https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, белоруссия, мид белоруссии
Россия, Политика, Белоруссия, МИД Белоруссии
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией
МИД Белоруссии: Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграции
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных процессов.
"Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь. На это, в свою очередь, последовательно нацелена и белорусская сторона", - отметили в пресс-службе, комментируя новую концепцию внешней политики Российской Федерации. В пресс-службе добавили, что в Минске также приветствуют "декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития".
Президент Владимир Путин
подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. В документе говорится, что Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому. Там также говорится, что Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.
Путин назвал Союзное государство локомотивом интеграции в Евразии