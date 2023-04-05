https://ria.ru/20230405/belorussiya-1863092554.html

МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией

МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией - РИА Новости, 05.04.2023

МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией

МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:21

2023-04-05T10:21

2023-04-05T10:31

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политика

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мид белоруссии

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных процессов. "Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь. На это, в свою очередь, последовательно нацелена и белорусская сторона", - отметили в пресс-службе, комментируя новую концепцию внешней политики Российской Федерации. В пресс-службе добавили, что в Минске также приветствуют "декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития". Президент Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. В документе говорится, что Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому. Там также говорится, что Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.

https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, белоруссия, мид белоруссии