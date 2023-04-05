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МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией - РИА Новости, 05.04.2023
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10:21 05.04.2023 (обновлено: 10:31 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/belorussiya-1863092554.html
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией - РИА Новости, 05.04.2023
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией
МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:21
2023-04-05T10:31
россия
политика
белоруссия
мид белоруссии
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных процессов. "Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь. На это, в свою очередь, последовательно нацелена и белорусская сторона", - отметили в пресс-службе, комментируя новую концепцию внешней политики Российской Федерации. В пресс-службе добавили, что в Минске также приветствуют "декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития". Президент Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. В документе говорится, что Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому. Там также говорится, что Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.
https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html
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россия, политика, белоруссия, мид белоруссии
Россия, Политика, Белоруссия, МИД Белоруссии
МИД Белоруссии заявил о нацеленности на развитие интеграции с Россией

МИД Белоруссии: Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграции

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил РИА Новости в связи с новой концепцией внешней политики РФ, что Минск, как и Москва, нацелен на взаимное углубление интеграционных процессов.
"Особо отмечаем подтвержденную в концепции приверженность Москвы развитию стратегического взаимодействия и углублению интеграционных процессов с Республикой Беларусь. На это, в свою очередь, последовательно нацелена и белорусская сторона", - отметили в пресс-службе, комментируя новую концепцию внешней политики Российской Федерации. В пресс-службе добавили, что в Минске также приветствуют "декларируемую в качестве стратегической цели готовность России оказывать союзникам и партнерам поддержку в продвижении общих интересов, обеспечении их безопасности и устойчивого развития".
Президент Владимир Путин подписал 31 марта указ об утверждении обновленной концепции внешней политики РФ. В документе говорится, что Россия будет активно развивать сотрудничество с союзниками, пресекать попытки "недружественных" стран мешать этому. Там также говорится, что Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников.
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