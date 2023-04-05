https://ria.ru/20230405/belgorod-1863270556.html

Гладков рассказал о строительстве белгородской соцдеревни для пожилых людей

Гладков рассказал о строительстве белгородской соцдеревни для пожилых людей - РИА Новости, 05.04.2023

Гладков рассказал о строительстве белгородской соцдеревни для пожилых людей

Строительство социальной деревни "Золотая осень", где в отдельных коттеджах смогут проживать до 50 престарелых граждан и инвалидов, началось в Белгородской... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:57

2023-04-05T16:57

2023-04-05T16:57

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БЕЛГОРОД, 5 апр – РИА Новости. Строительство социальной деревни "Золотая осень", где в отдельных коттеджах смогут проживать до 50 престарелых граждан и инвалидов, началось в Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков."В 2023 году начали реализацию большого проекта – строительства социальной деревни. Это новый тип социального учреждения для престарелых, для людей старшего возраста и инвалидов. Порядка 350 миллионов рублей выделено, на эти средства стройка уже началась", - сообщил Гладков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, пансионат будет состоять из пяти отдельно стоящих коттеджей. В каждый из них поселят по 10 человек. Такая вместимость позволит создать ощущение семейной атмосферы и домашнего уюта. Проживающие пенсионеры получат долговременный уход, а также соответствующие условия для лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии. Деревню возводят на месте бывшего детского оздоровительного лагеря санаторного типа. Деревня возводится в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Ввод в эксплуатацию социальной деревни для престарелых и инвалидов "Золотая осень" запланирован в 2026 году. По данным областных властей, в настоящее время на территории региона функционируют 16 государственных стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе 10 домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Гладков также рассказал, что на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым доложил об итогах основных программ, в которых принимает участие Белгородская область. В частности, речь шла о социальном контракте для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также Белгородская область является пилотным регионом, который принимает участие в программе долговременного ухода. "Создали координационный центр, увеличили штат помощников, тех специалистов, которые осуществляют данный уход. Надеемся на увеличение выделяемых средств по этой программе и реализации этого проекта на территории всех муниципальных образований Белгородской области", - резюмировал губернатор.

https://ria.ru/20230405/pvr-1863225116.html

https://ria.ru/20230403/molodezh-1862653072.html

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белгородская область, россия, антон котяков, вячеслав гладков