https://ria.ru/20230405/avtovaz-1863100226.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России в марте выросли на 90 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в марте выросли на 90 процентов - РИА Новости, 05.04.2023

Продажи "АвтоВАЗа" в России в марте выросли на 90 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в марте выросли на 90 процентов к аналогичному месяцу прошлого года, до 23,3 тысячи автомобилей Lada, а в целом в первом квартале —... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:43

2023-04-05T10:43

2023-04-05T13:28

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ижевск

автоваз

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в России в марте выросли на 90 процентов к аналогичному месяцу прошлого года, до 23,3 тысячи автомобилей Lada, а в целом в первом квартале — на 22 процентов, до 64,2 тысяч машин, говорится в сообщении компании."По итогам марта 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9 процента выше, чем в марте 2022 года", — отмечается в сообщении.В компании рассказали, что лидером продаж традиционно остается Lada Granta: в марте было реализовано 16,3 тысячи машин, что соответствует показателям февраля текущего года и на 373,5 процента выше результатов марта прошлого года. Также в марте было продано 2,7 тысячи внедорожников Niva Legend (+212,1 процента к марту 2022 года), а продажи Niva Travel составили 3,7 тысячи машин (+83,1 процента)."Первый квартал 2023 года показал позитивные результаты — это заслуга всей нашей команды. Продажи Lada за три месяца позволяют смотреть на восстановление российского рынка с умеренным оптимизмом. "АвтоВАЗ" прилагает максимум усилий по сохранению ритмичности производства и обеспечению поставок компонентов", — прокомментировал результаты президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46 процентов к 2021 году).

https://ria.ru/20230331/lada-1862254676.html

https://ria.ru/20230303/vesta-1855694642.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, россия, тольятти, ижевск, автоваз