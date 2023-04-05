https://ria.ru/20230405/avtomobil-1863220085.html

Медучреждения Красноярского края получили 63 новых автомобиля

Медучреждения Красноярского края получили 63 новых автомобиля - РИА Новости, 05.04.2023

Медучреждения Красноярского края получили 63 новых автомобиля

Медицинские учреждения Красноярского края получили 63 новых автомобиля в рамках программы обновления автопарка в районах, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:01

2023-04-05T15:01

2023-04-05T15:01

красноярский край

александр усс

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КРАСНОЯРСК, 5 апр - РИА Новости. Медицинские учреждения Красноярского края получили 63 новых автомобиля в рамках программы обновления автопарка в районах, сообщает пресс-служба главы региона. "Сегодня в территории края отправилась большая партия новых автомобилей медицинского назначения. Масштабная программа обновления автопарка лечебных учреждений проводится по инициативе губернатора края Александра Усса. В районы края уезжают сразу 63 машины - это легковые авто для ФАПов и поликлиник, скорые для доставки пациентов в больницы, а также мобильные передвижные комплексы с флюорографами", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспорт закуплен по федеральным проектам, включая нацпроект "Здравоохранение", а также за счет краевого бюджета. "Обновление автомобильного транспорта медиков - это выполнение задач, поставленных губернатором и правительством края. Сегодня мы передаем автомобили для перевозки тяжелых больных, для доставки медработников к месту проживания пациентов, для перевозки биоматериалов, для проведения исследований. Всего в этом году по разным программам, включая программу губернатора края "Забота и защита", в территории отправятся 150 машин", - сказал вице-премьер краевого кабмина Алексей Подкорытов. В крае продолжается серьезное обновление автопарка лечебных учреждений. Предыдущая крупная партия машин отправилась на территории края в ноябре прошлого года. Всего в 2023 году врачи региона получат 150 новых автомобилей.

https://ria.ru/20230404/uchenye-1862620527.html

красноярский край

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красноярский край, александр усс