СМИ: британский авианосец прибудет в Средиземное море "сдерживать" Россию
Times: британский авианосец прибудет в 2023 году в Средиземное море для сдерживания России
Авианосец HMS Queen Elizabeth. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Британский авианосец HMS Queen Elizabeth отправится в акваторию Средиземного моря в этом году для демонстрации военной мощи страны, направленной против России, сообщает газета Times.
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"В этом году HMS Queen Elizabeth отправится в Средиземное море для демонстрации военно-морской мощи, призванной сдержать российскую агрессию", - говорится в сообщении издания.
Как уточняет газета, авианосец возглавит авианосную ударную группу в Средиземном море в четвертый раз за последние четыре года. При этом развертывание в море этого авианосца может позволить истребителям F-35 Lightning взлететь с них и пролететь над Черным морем.
Издание также отмечает, что авианосец HMS Queen Elizabeth должны были развернуть в Средиземном море вместе с другим авианосцем того же класса HMS Prince of Wales, однако последний до сих находится на ремонте.
Ранее сообщалось, что авианосец HMS Queen Elizabeth заменил HMS Prince of Wales для рейсов за рубеж, несмотря на то, что авианосцы должны были чередоваться каждые восемь месяцев. По словам представителя королевского военно-морского флота Великобритании, ремонт правого вала корабля HMS Prince of Wales планируется завершить к весне.
В начале сентября авианосец сломался вскоре после того, как отошел от британского берега, и был вынужден вернуться на военно-морскую базу Портсмут на одном гребном винте. В 2020 году он на полгода вышел из строя из-за того, что затопило его машинное отделение. Тогда пришлось отменить намеченное отбытие корабля в США, где должны были пройти учения с истребителями F-35. Его планируют снова ввести в эксплуатацию в течение 2023 года.