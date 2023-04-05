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Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска - РИА Новости, 05.04.2023
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15:04 05.04.2023 (обновлено: 22:40 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863221922.html
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска
Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:04
2023-04-05T22:40
артемовск
польша
владимир зеленский
анджей дуда
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения"."Для меня самое главное — не потерять наших военных. И если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html
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артемовск, польша, владимир зеленский, анджей дуда, в мире
Артемовск, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, В мире
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска

Зеленский: решения по Артемовску будут приняты при угрозе потери личного состава

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения".
"Для меня самое главное — не потерять наших военных. И если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
Бой Группы Вагнера в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
РИА Новости сняло бой "Группы Вагнера" в промзоне Артемовска
4 апреля, 03:07
 
АртемовскПольшаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаВ мире
 
 
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