https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863221922.html
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска
Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:04
2023-04-05T15:04
2023-04-05T22:40
артемовск
польша
владимир зеленский
анджей дуда
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_379ad4467975e863378022dcabc9b3df.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения"."Для меня самое главное — не потерять наших военных. И если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которую транслировал всеукраинский телемарафон.
https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html
артемовск
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388198_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c579535f27cb9f582076a7cb9f5985a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, польша, владимир зеленский, анджей дуда, в мире
Артемовск, Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, В мире
Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска
Зеленский: решения по Артемовску будут приняты при угрозе потери личного состава