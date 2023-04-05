https://ria.ru/20230405/artemovsk-1863221922.html

Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска

Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска - РИА Новости, 05.04.2023

Зеленский прокомментировал возможный вывод войск из Артемовска

Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:04

2023-04-05T15:04

2023-04-05T22:40

артемовск

польша

владимир зеленский

анджей дуда

в мире

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения"."Для меня самое главное — не потерять наших военных. И если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которую транслировал всеукраинский телемарафон.

https://ria.ru/20230404/vagner-1862791922.html

артемовск

польша

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Екатерина Зайцева

артемовск, польша, владимир зеленский, анджей дуда, в мире