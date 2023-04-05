https://ria.ru/20230405/arkheologiya-1862986091.html
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле - РИА Новости, 05.04.2023
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле "Васа", пишет Phys.org. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:09
2023-04-05T04:09
2023-04-05T04:09
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле "Васа", пишет Phys.org. Судно подняли еще в 1961 году. Тогда провели и первые археологические исследования. Ученые и ранее предполагали, что на борту были женщины. В частности сомнения были связаны со скелетом, названным "G". Изначально было установлено, что он принадлежал мужчине. Но недавно остеологи засомневались. Извлечь ДНК из костей, пролежавших в соленой воде 333 года, — сложно. Но возможно. Ученые из Швеции провели анализ и не нашли Y-хромосому в образце. Однако они все еще были не уверены в результатах. И только сейчас смогли получить подтверждение своей гипотезы. К исследованию привлекли Лабораторию идентификации ДНК вооруженных сил США. Она специализируется на ДНК-анализе останков военнослужащих. Именно там, смогли подтвердить, что скелет "G" действительно женский. Ученые ждут дополнительных результатов тестов. Благодаря им, многое станет известно о внешности и происхождении команды "Васы". Например, они покажут, какого цвета были волосы и глаза у членов экипажа. "Васа" — один из самых дорогостоящих боевых кораблей флота в Швеции в XVII веке. На него возлагались большие надежды. Но судно пошло ко дну уже во время первого плавания — были допущены конструктивные ошибки. Сейчас оно представлено в специально для него построенном музее.
https://ria.ru/20230316/arkheologiya-1858104607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, археология
Культура, Новости культуры, Археология
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле "Васа"
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Женские останки нашли на затонувшем в 1628 году шведском военном корабле "Васа", пишет
Phys.org.
Судно подняли еще в 1961 году. Тогда провели и первые археологические исследования.
Ученые и ранее предполагали, что на борту были женщины. В частности сомнения были связаны со скелетом, названным "G". Изначально было установлено, что он принадлежал мужчине. Но недавно остеологи засомневались.
Извлечь ДНК из костей, пролежавших в соленой воде 333 года, — сложно. Но возможно. Ученые из Швеции провели анализ и не нашли Y-хромосому в образце. Однако они все еще были не уверены в результатах. И только сейчас смогли получить подтверждение своей гипотезы.
К исследованию привлекли Лабораторию идентификации ДНК вооруженных сил США. Она специализируется на ДНК-анализе останков военнослужащих. Именно там, смогли подтвердить, что скелет "G" действительно женский.
Ученые ждут дополнительных результатов тестов. Благодаря им, многое станет известно о внешности и происхождении команды "Васы". Например, они покажут, какого цвета были волосы и глаза у членов экипажа.
"Васа" — один из самых дорогостоящих боевых кораблей флота в Швеции в XVII веке. На него возлагались большие надежды. Но судно пошло ко дну уже во время первого плавания — были допущены конструктивные ошибки. Сейчас оно представлено в специально для него построенном музее.
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