https://ria.ru/20230405/andriets-1863173851.html

В Латвии продлили арест активистки Андриец

В Латвии продлили арест активистки Андриец - РИА Новости, 05.04.2023

В Латвии продлили арест активистки Андриец

Суд в Латвии оставил без изменения меру пресечения для задержанной в начале февраля активистки Татьяны Андриец, она останется под арестом как минимум до июня,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:06

2023-04-05T13:06

2023-04-05T13:06

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд в Латвии оставил без изменения меру пресечения для задержанной в начале февраля активистки Татьяны Андриец, она останется под арестом как минимум до июня, сообщил в среду портал Baltnews. Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии Андриец. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. Рижский окружной суд в конце февраля отклонил апелляцию на выбор меры пресечения и оставил Андриец под арестом. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости ранее сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. В августе 2022 года девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.

https://ria.ru/20230324/andriets-1860486748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, латвия, россия, рига, санкт-петербургский государственный университет