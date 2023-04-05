В Латвии продлили арест активистки Андриец
Суд в Латвии продлил до июня арест активистки Татьяны Андриец
Татьяна Андриец . Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Суд в Латвии оставил без изменения меру пресечения для задержанной в начале февраля активистки Татьяны Андриец, она останется под арестом как минимум до июня, сообщил в среду портал Baltnews.
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"Сегодня суд рассматривал вопрос об изменении меры пресечения для студентки СПбГУ. Но в итоге все осталось без изменений. Андриец останется в Илгуциемской тюрьме как минимум до первых чисел июня", - говорится в сообщении.
Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии Андриец. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. Рижский окружной суд в конце февраля отклонил апелляцию на выбор меры пресечения и оставил Андриец под арестом.
В пресс-службе СПбГУ РИА Новости ранее сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. В августе 2022 года девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.