https://ria.ru/20230405/aleksandrov-1863304844.html
Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота"
Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота" - РИА Новости, 05.04.2023
Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота"
Мосгорсуд в среду смягчил срок на год, до шести лет колонии, топ-менеджеру "Аэрофлота" Владимиру Александрову, осужденному по делу о хищении у авиакомпании... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:50
2023-04-05T18:50
2023-04-05T18:50
происшествия
москва
россия
владимир александров
московский городской суд
аэрофлот
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в среду смягчил срок на год, до шести лет колонии, топ-менеджеру "Аэрофлота" Владимиру Александрову, осужденному по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов. Он добавил, что другим фигурантам - Александру Сливко и Татьяне Давыдовой - суд снизил наказание до пяти лет и девяти месяцев колонии и пяти лет и восьми месяцев соответственно. Кроме того, суд освободил всех фигурантов от выплаты штрафов и снизил сумму ущерба по делу с 250 миллионов до 244 миллионов рублей. Гагаринский суд Москвы в июле прошлого года приговорил Александрова к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей. Другие фигуранты получили меньшие сроки: бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова - 6,5 года и штраф в 700 тысяч рублей, адвокат Александр Сливко - 6,5 года и штраф в 650 тысяч рублей, адвокат Дина Кибец - шесть лет и штраф в 600 тысяч рублей. По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров о юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах, но необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие. На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ. Однако Мосгорсуд данную сумму ущерба снизил до 244 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230316/prigovor-1858437716.html
https://ria.ru/20230123/khischenie-1846689277.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, владимир александров, московский городской суд, аэрофлот
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Александров, Московский городской суд, Аэрофлот
Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота"
Мосгорсуд смягчил срок топ-менеджеру "Аэрофлота" Александрову и освободил от штрафа
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в среду смягчил срок на год, до шести лет колонии, топ-менеджеру "Аэрофлота" Владимиру Александрову, осужденному по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов.
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"Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила Владимиру Александрову (срок - ред.) до шести лет колонии, Дине Кибец - на полгода , то есть до 5,5 года колонии", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что другим фигурантам - Александру Сливко и Татьяне Давыдовой - суд снизил наказание до пяти лет и девяти месяцев колонии и пяти лет и восьми месяцев соответственно. Кроме того, суд освободил всех фигурантов от выплаты штрафов и снизил сумму ущерба по делу с 250 миллионов до 244 миллионов рублей.
Гагаринский суд Москвы
в июле прошлого года приговорил Александрова к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей. Другие фигуранты получили меньшие сроки: бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова - 6,5 года и штраф в 700 тысяч рублей, адвокат Александр Сливко - 6,5 года и штраф в 650 тысяч рублей, адвокат Дина Кибец - шесть лет и штраф в 600 тысяч рублей.
По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров о юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах, но необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.
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На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК
РФ. Однако Мосгорсуд данную сумму ущерба снизил до 244 миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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