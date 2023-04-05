https://ria.ru/20230405/aleksandrov-1863304844.html

Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота"

Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота" - РИА Новости, 05.04.2023

Мосгорсуд смягчил приговор топ-менеджеру "Аэрофлота"

Мосгорсуд в среду смягчил срок на год, до шести лет колонии, топ-менеджеру "Аэрофлота" Владимиру Александрову, осужденному по делу о хищении у авиакомпании... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:50

2023-04-05T18:50

2023-04-05T18:50

происшествия

москва

россия

владимир александров

московский городской суд

аэрофлот

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в среду смягчил срок на год, до шести лет колонии, топ-менеджеру "Аэрофлота" Владимиру Александрову, осужденному по делу о хищении у авиакомпании более 250 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Гривцов. Он добавил, что другим фигурантам - Александру Сливко и Татьяне Давыдовой - суд снизил наказание до пяти лет и девяти месяцев колонии и пяти лет и восьми месяцев соответственно. Кроме того, суд освободил всех фигурантов от выплаты штрафов и снизил сумму ущерба по делу с 250 миллионов до 244 миллионов рублей. Гагаринский суд Москвы в июле прошлого года приговорил Александрова к семи годам колонии общего режима и штрафу 900 тысяч рублей. Другие фигуранты получили меньшие сроки: бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова - 6,5 года и штраф в 700 тысяч рублей, адвокат Александр Сливко - 6,5 года и штраф в 650 тысяч рублей, адвокат Дина Кибец - шесть лет и штраф в 600 тысяч рублей. По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров о юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах, но необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие. На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлоту" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ. Однако Мосгорсуд данную сумму ущерба снизил до 244 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230316/prigovor-1858437716.html

https://ria.ru/20230123/khischenie-1846689277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, владимир александров, московский городской суд, аэрофлот