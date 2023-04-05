https://ria.ru/20230405/al-aksa-1863282191.html

МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 05.04.2023

МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Москва считает необходимым принятие неотложных мер для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:31

2023-04-05T17:31

2023-04-05T17:58

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восточный иерусалим

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым принятие неотложных мер для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщил МИД РФ.В среду специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаля по его просьбе, была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете резкого обострения вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и Сектора Газа."С российской стороны была акцентирована важность принятия неотложных мер в целях скорейшей деэскалации обстановки и создания условий для налаживания устойчивого политического процесса, направленного на справедливое урегулирование палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН и ее Совета безопасности", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.

https://ria.ru/20230405/izrail-1863080513.html

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

иерусалим

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иерусалим, восточный иерусалим, россия, израиль, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас