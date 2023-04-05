МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
МИД призвал принять меры для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым принятие неотложных мер для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщил МИД РФ.
В среду специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаля по его просьбе, была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете резкого обострения вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и Сектора Газа.
"С российской стороны была акцентирована важность принятия неотложных мер в целях скорейшей деэскалации обстановки и создания условий для налаживания устойчивого политического процесса, направленного на справедливое урегулирование палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН и ее Совета безопасности", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.