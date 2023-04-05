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МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 05.04.2023
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17:31 05.04.2023 (обновлено: 17:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/al-aksa-1863282191.html
МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 05.04.2023
МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Москва считает необходимым принятие неотложных мер для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:31
2023-04-05T17:58
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восточный иерусалим
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым принятие неотложных мер для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщил МИД РФ.В среду специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаля по его просьбе, была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете резкого обострения вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и Сектора Газа."С российской стороны была акцентирована важность принятия неотложных мер в целях скорейшей деэскалации обстановки и создания условий для налаживания устойчивого политического процесса, направленного на справедливое урегулирование палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН и ее Совета безопасности", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.
https://ria.ru/20230405/izrail-1863080513.html
https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
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в мире, иерусалим, восточный иерусалим, россия, израиль, палестина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хамас
В мире, Иерусалим, Восточный Иерусалим, Россия, Израиль, Палестина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Хамас
МИД призвал к деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

МИД призвал принять меры для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция после рейда, оттеснившего мусульман с территории мечети Аль-Акса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва считает необходимым принятие неотложных мер для деэскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, сообщил МИД РФ.
В среду специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаля по его просьбе, была обсуждена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете резкого обострения вокруг мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и Сектора Газа.
Израильская полиция оттесняет мусульман с территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Израильская полиция оттеснила палестинцев с Храмовой горы
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"С российской стороны была акцентирована важность принятия неотложных мер в целях скорейшей деэскалации обстановки и создания условий для налаживания устойчивого политического процесса, направленного на справедливое урегулирование палестинской проблемы на основе соответствующих резолюций ООН и ее Совета безопасности", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Как сообщали ранее палестинские СМИ, десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израильская полиция сообщила, что по итогам рейда в Аль-Аксу задержала 350 человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет. Израильские истребители и танки ночью нанесли удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства, сообщила ранее пресс-служба Армии обороны Израиля.
Самолет ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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2 апреля, 22:20
 
В миреИерусалимВосточный ИерусалимРоссияИзраильПалестинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Хамас
 
 
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