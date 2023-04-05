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Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 05.04.2023
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19:15 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/aes-1863313463.html
Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС
Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 05.04.2023
Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС
Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на переход к началу работы построенного с участием России второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила госкорпорация... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:15
2023-04-05T19:15
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александр лукашенко
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
гродненская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на переход к началу работы построенного с участием России второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила госкорпорация "Росатом". "Разрешение подтверждает, что все нейтронно-физические характеристики реакторной установки второго энергоблока соответствуют проектным, и системы контроля и управления нейтронной мощностью реактора работают эффективно и надежно. При достижении мощности реакторной установки 40% от номинальной специалисты выполнят пробный пуск турбоагрегата и его испытания на холостом ходу с последующим включением его в сеть с выдачей электроэнергии в единую энергосистему Республики Беларусь", - отметил вице-президент компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении. Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, гродненская область
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомстройэкспорт, Гродненская область
Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС

Госатомнадзор Белоруссии разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на переход к началу работы построенного с участием России второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила госкорпорация "Росатом".
«
"Госатомнадзор Республики Беларусь выдал разрешение на открытие этапа "Энергетический пуск", которое позволяет приступить к ступенчатому подъему мощности реакторной установки до 40% от номинальной", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале "Росатома".
"Разрешение подтверждает, что все нейтронно-физические характеристики реакторной установки второго энергоблока соответствуют проектным, и системы контроля и управления нейтронной мощностью реактора работают эффективно и надежно. При достижении мощности реакторной установки 40% от номинальной специалисты выполнят пробный пуск турбоагрегата и его испытания на холостом ходу с последующим включением его в сеть с выдачей электроэнергии в единую энергосистему Республики Беларусь", - отметил вице-президент компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении.
Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.
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В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомстройэкспортГродненская область
 
 
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