https://ria.ru/20230405/aes-1863313463.html

Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС

Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 05.04.2023

Госатомнадзор разрешил начать работу второго энергоблока Белорусской АЭС

Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на переход к началу работы построенного с участием России второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила госкорпорация... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:15

2023-04-05T19:15

2023-04-05T19:15

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александр лукашенко

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

гродненская область

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Госатомнадзор Белоруссии выдал разрешение на переход к началу работы построенного с участием России второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщила госкорпорация "Росатом". "Разрешение подтверждает, что все нейтронно-физические характеристики реакторной установки второго энергоблока соответствуют проектным, и системы контроля и управления нейтронной мощностью реактора работают эффективно и надежно. При достижении мощности реакторной установки 40% от номинальной специалисты выполнят пробный пуск турбоагрегата и его испытания на холостом ходу с последующим включением его в сеть с выдачей электроэнергии в единую энергосистему Республики Беларусь", - отметил вице-президент компании "Росатома" "Атомстройэкспорт" - директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, слова которого приведены в сообщении. Успешный пуск реактора энергоблока №2 Белорусской АЭС состоялся 25 марта. Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал на апрель 2023 года включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.

https://ria.ru/20221228/obluchenie-1842058193.html

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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, гродненская область