https://ria.ru/20230405/abkhaziya-1863237081.html

Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин

Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин

Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:43

2023-04-05T15:43

2023-04-05T16:02

россия

владимир путин

абхазия

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами."Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному, социально-экономическому развитию Абхазии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230405/posly-1863243461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, абхазия, в мире