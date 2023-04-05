https://ria.ru/20230405/abkhaziya-1863237081.html
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин
Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:43
2023-04-05T15:43
2023-04-05T16:02
россия
владимир путин
абхазия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами."Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному, социально-экономическому развитию Абхазии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230405/posly-1863243461.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, абхазия, в мире
Россия, Владимир Путин, Абхазия, В мире
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин
Путин: Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по развитию Абхазии
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
"Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному, социально-экономическому развитию Абхазии", - сказал Путин.
Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге