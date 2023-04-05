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Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
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15:43 05.04.2023 (обновлено: 16:02 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/abkhaziya-1863237081.html
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин
Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:43
2023-04-05T16:02
россия
владимир путин
абхазия
в мире
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами."Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному, социально-экономическому развитию Абхазии", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, абхазия, в мире
Россия, Владимир Путин, Абхазия, В мире
Россия продолжит выполнять обязательства по развитию Абхазии, заявил Путин

Путин: Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по развитию Абхазии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами.
"Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному, социально-экономическому развитию Абхазии", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Путин выразил надежду на участие иностранных послов в политическом диалоге
Вчера, 15:56
 
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