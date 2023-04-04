https://ria.ru/20230404/zmei-1862962696.html

Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона

Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона - РИА Новости, 04.04.2023

Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона

Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о появлении ядовитых гадюк в лесах региона. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:35

2023-04-04T16:35

2023-04-04T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

павловский посад

дикие животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/39/1527363958_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_eec3e9792d08150b21118a2665579fa1.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о появлении ядовитых гадюк в лесах региона."Нужно помнить, что все гадюки, даже будучи новорожденными, - ядовиты. Как и все рептилии, они холоднокровны, для поддержания активности и быстрого обмена веществ гадюкам необходимо тепло, поэтому зачастую в солнечные весенние дни их можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках", - цитирует пресс-служба министра экологии и природопользования Тихона Фирсова.Согласно справке ведомства, наибольшая активность змей традиционно отмечается в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове и Талдоме. При этом Фирсов напомнил, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области и ее уничтожение может повлечь за собой административную ответственность.Также в ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861764766.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

павловский посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), егорьевск, павловский посад, дикие животные