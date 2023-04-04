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Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона - РИА Новости, 04.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:35 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zmei-1862962696.html
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона - РИА Новости, 04.04.2023
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона
Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о появлении ядовитых гадюк в лесах региона. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:35
2023-04-04T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
егорьевск
павловский посад
дикие животные
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о появлении ядовитых гадюк в лесах региона."Нужно помнить, что все гадюки, даже будучи новорожденными, - ядовиты. Как и все рептилии, они холоднокровны, для поддержания активности и быстрого обмена веществ гадюкам необходимо тепло, поэтому зачастую в солнечные весенние дни их можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках", - цитирует пресс-служба министра экологии и природопользования Тихона Фирсова.Согласно справке ведомства, наибольшая активность змей традиционно отмечается в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове и Талдоме. При этом Фирсов напомнил, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области и ее уничтожение может повлечь за собой административную ответственность.Также в ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861764766.html
московская область (подмосковье)
егорьевск
павловский посад
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московская область (подмосковье), егорьевск, павловский посад, дикие животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Павловский Посад, Дикие животные

Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитых змей в лесах региона

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Гадюка обыкновенная
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило о появлении ядовитых гадюк в лесах региона.
"Нужно помнить, что все гадюки, даже будучи новорожденными, - ядовиты. Как и все рептилии, они холоднокровны, для поддержания активности и быстрого обмена веществ гадюкам необходимо тепло, поэтому зачастую в солнечные весенние дни их можно встретить греющимися на камнях, бревнах или лесных тропинках", - цитирует пресс-служба министра экологии и природопользования Тихона Фирсова.
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Согласно справке ведомства, наибольшая активность змей традиционно отмечается в Егорьевске, Павловском Посаде, Клину, Можайске, Дмитрове и Талдоме. При этом Фирсов напомнил, что гадюка обыкновенная внесена в Красную книгу Московской области и ее уничтожение может повлечь за собой административную ответственность.
Также в ведомстве добавили, что при случайной встрече с гадюкой необходимо соблюдать дистанцию и не делать резких движений. Кроме того, при походе в лес рекомендуется надевать закрытую обувь и одежду.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскПавловский ПосадДикие животные
 
 
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