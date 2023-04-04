https://ria.ru/20230404/zhirinovskiy-1862797378.html

На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому

На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому - РИА Новости, 04.04.2023

На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому

Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T06:06

2023-04-04T06:06

2023-04-04T06:06

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лдпр

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии. "Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете", - говорится в сообщении. Создателем памятника выступил, отмечается в сообщении, народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он рассказал о технических параметрах памятника. Художник стремился передать энергетику и характер Жириновского. "Владимир Вольфович, безусловно, выдающийся государственный и политический деятель, очень яркая личность, а его пророческие высказывания поражают и удивляют своей точностью… С самого начала хотелось передать через его волевой, решительный характер, постоянную готовность к схватке и борьбе, которыми была насыщена вся его жизнь… Хочется верить, что мне удалось раскрыть этого уникального человека, передать его энергетику", - отметил Ковальчук. Андрей Ковальчук – лауреат нескольких Государственных премий, председатель правления Союза художников России. Его руке принадлежат десятки скульптур по всей России. Среди памятников Ковальчука великим государственным деятелям – монумент Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте, памятник Николаю II в Белграде, Петру Великому в Астрахани, адмиралу Федору Ушакову в Москве, императрице Елизавете Петровне в Йошкар-Оле. Выставка "Жириновский навсегда!" откроется в Госдуме 4 апреля.

https://ria.ru/20230327/zhirinovskiy-1861055350.html

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