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На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому - РИА Новости, 04.04.2023
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T06:06
2023-04-04T06:06
2023-04-04T06:06
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владимир жириновский
андрей ковальчук
александр iii
лдпр
российская академия художеств
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии. "Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете", - говорится в сообщении. Создателем памятника выступил, отмечается в сообщении, народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он рассказал о технических параметрах памятника. Художник стремился передать энергетику и характер Жириновского. "Владимир Вольфович, безусловно, выдающийся государственный и политический деятель, очень яркая личность, а его пророческие высказывания поражают и удивляют своей точностью… С самого начала хотелось передать через его волевой, решительный характер, постоянную готовность к схватке и борьбе, которыми была насыщена вся его жизнь… Хочется верить, что мне удалось раскрыть этого уникального человека, передать его энергетику", - отметил Ковальчук. Андрей Ковальчук – лауреат нескольких Государственных премий, председатель правления Союза художников России. Его руке принадлежат десятки скульптур по всей России. Среди памятников Ковальчука великим государственным деятелям – монумент Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте, памятник Николаю II в Белграде, Петру Великому в Астрахани, адмиралу Федору Ушакову в Москве, императрице Елизавете Петровне в Йошкар-Оле. Выставка "Жириновский навсегда!" откроется в Госдуме 4 апреля.
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москва, россия, ялта, владимир жириновский, андрей ковальчук, александр iii, лдпр, российская академия художеств, госдума рф, политика
Москва, Россия, Ялта, Владимир Жириновский, Андрей Ковальчук, Александр III, ЛДПР, Российская академия художеств, Госдума РФ, Политика
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому
Памятник Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии.
"Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете", - говорится в сообщении.
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Создателем памятника выступил, отмечается в сообщении, народный художник России
, академик Российской академии художеств
Андрей Ковальчук. Он рассказал о технических параметрах памятника.
«
"Мы сошлись на том, чтобы изобразить Владимира Вольфовича в полный рост. Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно. Общая высота памятника – 2,75 метра. Постамент из двух видов гранита: дымовский коричнево-чёрный и зеленоватый Балтик Грин – мне кажется интересным сочетание этих цветов. На основание нанесена одна из самых известных цитат Жириновского, фактически его политическое завещание. Точнее описать не могу. Памятник будет открыт для общего обозрения лишь после всех официальных церемоний 6 апреля в годовщину со дня смерти", - сказал Ковальчук.
Художник стремился передать энергетику и характер Жириновского.
"Владимир Вольфович, безусловно, выдающийся государственный и политический деятель, очень яркая личность, а его пророческие высказывания поражают и удивляют своей точностью… С самого начала хотелось передать через его волевой, решительный характер, постоянную готовность к схватке и борьбе, которыми была насыщена вся его жизнь… Хочется верить, что мне удалось раскрыть этого уникального человека, передать его энергетику", - отметил Ковальчук.
Андрей Ковальчук – лауреат нескольких Государственных премий, председатель правления Союза художников России. Его руке принадлежат десятки скульптур по всей России. Среди памятников Ковальчука великим государственным деятелям – монумент Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте, памятник Николаю II в Белграде, Петру Великому в Астрахани, адмиралу Федору Ушакову в Москве, императрице Елизавете Петровне в Йошкар-Оле.
Выставка "Жириновский навсегда!" откроется в Госдуме
4 апреля.
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