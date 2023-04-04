Рейтинг@Mail.ru
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/zhirinovskiy-1862797378.html
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому - РИА Новости, 04.04.2023
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому
Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T06:06
2023-04-04T06:06
москва
россия
ялта
владимир жириновский
андрей ковальчук
александр iii
лдпр
российская академия художеств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464601_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7017eefc398cdec0eb4836701a9627fd.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии. "Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете", - говорится в сообщении. Создателем памятника выступил, отмечается в сообщении, народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он рассказал о технических параметрах памятника. Художник стремился передать энергетику и характер Жириновского. "Владимир Вольфович, безусловно, выдающийся государственный и политический деятель, очень яркая личность, а его пророческие высказывания поражают и удивляют своей точностью… С самого начала хотелось передать через его волевой, решительный характер, постоянную готовность к схватке и борьбе, которыми была насыщена вся его жизнь… Хочется верить, что мне удалось раскрыть этого уникального человека, передать его энергетику", - отметил Ковальчук. Андрей Ковальчук – лауреат нескольких Государственных премий, председатель правления Союза художников России. Его руке принадлежат десятки скульптур по всей России. Среди памятников Ковальчука великим государственным деятелям – монумент Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте, памятник Николаю II в Белграде, Петру Великому в Астрахани, адмиралу Федору Ушакову в Москве, императрице Елизавете Петровне в Йошкар-Оле. Выставка "Жириновский навсегда!" откроется в Госдуме 4 апреля.
https://ria.ru/20230327/zhirinovskiy-1861055350.html
https://ria.ru/20230317/ldpr-1858652922.html
москва
россия
ялта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464601_205:358:2458:2048_1920x0_80_0_0_6404e63bb40c012044e3b98e6cf7fbc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, ялта, владимир жириновский, андрей ковальчук, александр iii, лдпр, российская академия художеств, госдума рф, политика
Москва, Россия, Ялта, Владимир Жириновский, Андрей Ковальчук, Александр III, ЛДПР, Российская академия художеств, Госдума РФ, Политика
На Новодевичьем кладбище в Москве откроют памятник Жириновскому

Памятник Владимиру Жириновскому откроют 6 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПортрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского
Портрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Портрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт на Новодевичьем кладбище в Москве 6 апреля, сообщили в пресс-службе партии.
"Памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому будет открыт 6 апреля, в годовщину со дня его смерти. Скульптура будет установлена у могилы политика на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру Владимира Жириновского в полный рост, на гранитном основании надпись – его собственная цитата, которая, впрочем, до официального открытия держится в секрете", - говорится в сообщении.
Владимир Жириновский голосует на выборах депутатов Совета Федерации, Государственной думы ФС РФ, московской городской думы - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Первый канал покажет документальный фильм о Жириновском
27 марта, 19:37
Создателем памятника выступил, отмечается в сообщении, народный художник России, академик Российской академии художеств Андрей Ковальчук. Он рассказал о технических параметрах памятника.
«
"Мы сошлись на том, чтобы изобразить Владимира Вольфовича в полный рост. Фигура сделана из бронзы, потому что это один из самых стойких и благородных материалов для памятника, кроме того, он позволяет достаточно точно передать главные черты лица, а в случае Жириновского это особенно важно. Общая высота памятника – 2,75 метра. Постамент из двух видов гранита: дымовский коричнево-чёрный и зеленоватый Балтик Грин – мне кажется интересным сочетание этих цветов. На основание нанесена одна из самых известных цитат Жириновского, фактически его политическое завещание. Точнее описать не могу. Памятник будет открыт для общего обозрения лишь после всех официальных церемоний 6 апреля в годовщину со дня смерти", - сказал Ковальчук.
Художник стремился передать энергетику и характер Жириновского.
"Владимир Вольфович, безусловно, выдающийся государственный и политический деятель, очень яркая личность, а его пророческие высказывания поражают и удивляют своей точностью… С самого начала хотелось передать через его волевой, решительный характер, постоянную готовность к схватке и борьбе, которыми была насыщена вся его жизнь… Хочется верить, что мне удалось раскрыть этого уникального человека, передать его энергетику", - отметил Ковальчук.
Андрей Ковальчук – лауреат нескольких Государственных премий, председатель правления Союза художников России. Его руке принадлежат десятки скульптур по всей России. Среди памятников Ковальчука великим государственным деятелям – монумент Александру III в парке Ливадийского дворца в Ялте, памятник Николаю II в Белграде, Петру Великому в Астрахани, адмиралу Федору Ушакову в Москве, императрице Елизавете Петровне в Йошкар-Оле.
Выставка "Жириновский навсегда!" откроется в Госдуме 4 апреля.
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В ЛДПР прокомментировали выставление на аукцион пиджака Жириновского
17 марта, 16:56
 
МоскваРоссияЯлтаВладимир ЖириновскийАндрей КовальчукАлександр IIIЛДПРРоссийская академия художествГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала