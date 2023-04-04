Кировский губернатор предложил ввести льготный найм жилья
Кировский губернатор предложил ввести льготный найм жилья для работников предприятий
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Кировской области | Перейти в медиабанкГубернатор Кировской области Александр Соколов
Губернатор Кировской области Александр Соколов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Предложение губернатора Кировской области Александра Соколова о льготном найме жилья для работников предприятий поддержано в правительстве России, сообщает пресс-служба главы региона.
Губернатор Кировской области внес инициативы на заседании Президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина. Заседание было посвящено вопросам развития предприятий страны в условиях санкционного давления.
"Глава региона выступил с докладом о подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности. Накануне на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Госсовета Соколов стал модератором круглого стола, в ходе которого обсуждались вопросы развития промышленности. Все предложения, разработанные совместно главами других регионов, были вынесены на Госсовет", - говорится в сообщении.
Среди прозвучавших предложений - внесение изменений в школьные программы с дополнительной мотивацией учителей в области точных и естественных наук, ранняя профориентация с производственной практикой, продолжение программы строительства кампусов мирового уровня в регионах.
"Губернатор Кировской области предложил ряд мер по повышению мотивации молодежи к работе по специальности и социальной поддержки молодых специалистов на предприятиях - в том числе, кроме льготной ипотеки, разработать механизм строительства и получения арендного жилья", - отмечается в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, подводя итоги выступлений, отметил, что на совещании было предложено много идей и инициатив. "Отдельно прокомментирую инициативу губернатора Кировской области по льготному найму жилья для сотрудников системообразующих организаций промышленности. Концептуально мы ее поддерживаем. Но предлагаем выполнить аналогичную задачу в ОПК. Уже определено 359 предприятий, где этот вопрос будет решен в первую очередь. Уже разработаны критерии включения сотрудников ОПК в программу. Совокупная потребность в найме заявлена в отношении порядка 50 тысяч сотрудников. Минстрой прорабатывает эту задачу и сформирует план мероприятий до 31 мая. Благодаря этой работе, мы сможем оценить объем затрат также применительно к льготному найму для работников предприятий гражданских отраслей", - приводятся в сообщении слова Мантурова.