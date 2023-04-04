https://ria.ru/20230404/zhile-1863008701.html

Кировский губернатор предложил ввести льготный найм жилья

Кировский губернатор предложил ввести льготный найм жилья - РИА Новости, 04.04.2023

Кировский губернатор предложил ввести льготный найм жилья

Предложение губернатора Кировской области Александра Соколова о льготном найме жилья для работников предприятий поддержано в правительстве России, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T18:57

2023-04-04T18:57

2023-04-04T18:57

кировская область

кировская область

россия

александр соколов (глава кировской области)

владимир путин

денис мантуров

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Предложение губернатора Кировской области Александра Соколова о льготном найме жилья для работников предприятий поддержано в правительстве России, сообщает пресс-служба главы региона. Губернатор Кировской области внес инициативы на заседании Президиума Госсовета под руководством президента России Владимира Путина. Заседание было посвящено вопросам развития предприятий страны в условиях санкционного давления. "Глава региона выступил с докладом о подготовке квалифицированных кадров для российской промышленности. Накануне на семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Госсовета Соколов стал модератором круглого стола, в ходе которого обсуждались вопросы развития промышленности. Все предложения, разработанные совместно главами других регионов, были вынесены на Госсовет", - говорится в сообщении. Среди прозвучавших предложений - внесение изменений в школьные программы с дополнительной мотивацией учителей в области точных и естественных наук, ранняя профориентация с производственной практикой, продолжение программы строительства кампусов мирового уровня в регионах. "Губернатор Кировской области предложил ряд мер по повышению мотивации молодежи к работе по специальности и социальной поддержки молодых специалистов на предприятиях - в том числе, кроме льготной ипотеки, разработать механизм строительства и получения арендного жилья", - отмечается в сообщении. Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, подводя итоги выступлений, отметил, что на совещании было предложено много идей и инициатив. "Отдельно прокомментирую инициативу губернатора Кировской области по льготному найму жилья для сотрудников системообразующих организаций промышленности. Концептуально мы ее поддерживаем. Но предлагаем выполнить аналогичную задачу в ОПК. Уже определено 359 предприятий, где этот вопрос будет решен в первую очередь. Уже разработаны критерии включения сотрудников ОПК в программу. Совокупная потребность в найме заявлена в отношении порядка 50 тысяч сотрудников. Минстрой прорабатывает эту задачу и сформирует план мероприятий до 31 мая. Благодаря этой работе, мы сможем оценить объем затрат также применительно к льготному найму для работников предприятий гражданских отраслей", - приводятся в сообщении слова Мантурова.

https://realty.ria.ru/20230404/zhile-1862943065.html

https://ria.ru/20230321/bolnitsa-1859631863.html

https://realty.ria.ru/20230404/putin-1862855805.html

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кировская область, россия, александр соколов (глава кировской области), владимир путин, денис мантуров, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)